А разве украинские дипломаты занимались провокациями?

“Нельзя сравнивать реакцию Украины на деятельность так называемых российских дипломатов с тем, что Россия пытается в ответ выслать двух украинских дипломатов”...

Самая масштабная в истории дипломатии высылка сотрудников посольств произошла в 1971 году между Советским Союзом и Великобританией. Объединенное Королевство тогда выслало со своей территории 105 советских дипломатов, а также сотрудников других официальных учреждений и журналистов. Советский Союз ответил выдворением 18 британских граждан. Это вообще считается наибольшим прецедентом в мирное время.

И вот такого рода скандал, хотя, к счастью, не такой масштабный, коснулся “стратегических” украинско-российских отношений.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского сотрудника Посольства России в Украине Владимира Лысенко, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ. Также 27 июля в СМИ появилась информация о том, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата – генерального консула РФ в Одессе Александра Грачева.

Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из Украины и Грузии (там тоже прибегли к таким шагам) “не останется без ответа”. «Это чистой воды провокация, я просто сейчас не могу это по-другому охарактеризовать», – сказал Лавров. По его словам, у Киева и Тбилиси якобы «не было ни малейших оснований, чтобы эти меры применять». «Разумеется, дипломатия – это искусство взаимное, потому без ответа подобные недружественнные шаги остаться не могут», – заключил он.

Поэтому 29 июля МИД России заявил, что в связи с “недружественными действиями” украинских властей в отношении российских дипломатов принято решение досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве.

«У нас уже есть официальная информация о том, что вчера вечером статс-секретарь МИД Российской Федерации Григорий Карасин на встрече с послом Украины в России Константином Грищенко сказал, что в связи с такой ситуацией они поступят соответствующим образом», – сообщил сегодня и.о. министра иностранных дел Украины Юрий Костенко. Он объяснил, что украинская сторона, принимая решение о высылке российских дипломатов, действовала исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Кстати, о конвенции, которая считается “Библией” каждого дипломата...

Принципы и порядок высылки нежелательных дипломатов выписаны в статье 9 Венской конвенции. Там, в частности, отмечено (пересказываю популярно), что государство может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, сообщить другому государству, что его дипломат является persona non grata или неприемлем. В таком случае государство обязано отозвать этого человека и прекратить его функции в дипломатическом представительстве.

«Это для нас главное. Для нас главное, чтобы в наших отношениях была транспарентность, понимание, были отношения взаимовыгодные. Нельзя совмещать деятельность профессионала-дипломата с другой, например, вмешиваться во внутренние дела страны», – объяснил позицию украинского МИД Юрий Костенко.

Он также сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство не получило от российской стороны никакой информации о конкретных обвинениях украинских дипломатов, высылаемых из России.

«Всегда бывало так в дипломатической практике – это как ответ, без всяких объяснений», – отметил Костенко.

А вот экс-министр иностранных дел, ныне первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Огрызко, высказался более категорично. Он подчеркнул, что государство должно жестко реагировать на противоправную деятельность на своей территории лиц, прикрывающихся дипломатическим статусом.

«Нельзя сравнивать то, что происходит в деятельности этих так называемых российских дипломатов с тем, что сегодня пытаются в ответ выслать из России двух украинских дипломатов, которые никоим образом не нарушили никаких положений Венской конвенции», – сказал Огрызко.

По его убеждению, «это такая давняя советская, совковая, махровая практика реакции на абсолютно законные действия государства».

«Страна, которая высылает шпионов, действует в соответствии с Венской конвенцией. В ответ высылают абсолютно не виновных дипломатов, которые занимаются своей работой», – объяснил первый заместитель секретаря СНБО.

На его взгляд, в такой ситуации Украина должна продолжать неуклонно придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических отношениях, то есть запрещать на территории государства деятельность тех людей, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, занимаются недипломатической деятельностью. В то же время, он признал, что государство должно понимать: такие решения, как принято в дипломатической практике, будут вызывать соответствующие реакции с другой стороны.

Экс-министр иностранных дел Анатолий Зленко высказался более дипломатично. По его словам, ситуация, сложившаяся в украинско-российских отношениях, и последствия, к которым она привела, находят свое отражение в дипломатических шагах, к которым сегодня прибегают обе стороны.

“Я не хочу аплодировать по случаю обострения этих отношений и доведения их до крайностей, в результате чего происходят такие уж крайние вещи, как высылка дипломатов из одной и другой стороны. Это, конечно, не способствует тому, чтобы наши добрососедские отношения развивались на предсказуемых и прогнозируемых принципах”, – сказал дипломат, добавив, что “обычно, есть вещи, которые нельзя допускать, проходить мимо них”.

В то же время экс-министр заметил, что ему трудно давать оценку – все ли сделано для предотвращения таких крайностей, как высылка дипломатов.

“Но как дипломат считаю, что в любом случае должен быть применен тот дипломатический инструментарий, который еще можно применить. Речь идет о переговорах, беседах, обмене нотами и других мерах, которые могли бы предотвратить те действия, которые уже совершили две стороны, – сказал Зленко. – Но произошло то, что произошло. И это не будет способствовать последующему взаимопониманию, это не отвечает статусу стратегического партнерства, который установлен между Украиной и Российской Федерацией, а также это не отвечает настроениям большинства самих украинцев и россиян”.

По мнению Зленко, применение таких средств сегодня является возвратом к стереотипам периода острого противостояния между Западом и Востоком, в частности между Советским Союзом и западными странами.

“Мы помним события, когда Великобритания, Соединенные Штаты и некоторые другие страны партиями высылали советских дипломатов, и в ответ СССР принимал такие же меры”, – напомнил экс-министр.

“Государства должны использовать совсем другие средства, а не такие, которые отражают период “холодной войны” и острого противостояния, – резюмировал он. – Сегодня мы должны вписываться в те демократические принципы, на которых строится современный мир”.

...Известно, что терпение у украинского МИД лопнуло после нескольких случаев хамского поведения российских моряков в Крыму. Недавно они подвергли опасности население Севастополя, когда перевозили по городу крылатые ракеты без соблюдения надлежащих условий, отказались предоставить для инспекции военные самолеты, способные нести ядерные боеприпасы, и в конечном итоге дошло до того, что разъезжали по городу, как хунта – на бронетранспортерах с российскими атрибутами, демонстрируя пренебрежение к стране пребывания.

Андрей Лавренюк