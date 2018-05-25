А разве украинские дипломаты занимались провокациями?

А разве украинские дипломаты занимались провокациями?

16:48, 30 июля 2009
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“Нельзя сравнивать реакцию Украины на деятельность так называемых российских дипломатов с тем, что Россия пытается в ответ выслать двух украинских дипломатов”...

“Нельзя сравнивать реакцию Украины на деятельность так называемых российских дипломатов с тем, что Россия пытается в ответ выслать двух украинских дипломатов”...

Самая масштабная в истории дипломатии высылка сотрудников посольств произошла в 1971 году между Советским Союзом и Великобританией. Объединенное Королевство тогда выслало со своей территории 105 советских дипломатов, а также сотрудников других официальных учреждений и журналистов. Советский Союз ответил выдворением 18 британских граждан. Это вообще считается наибольшим прецедентом в мирное время.

И вот такого рода скандал, хотя, к счастью, не такой масштабный, коснулся “стратегических” украинско-российских отношений.

Владимир Лисенко
Напомним, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского сотрудника Посольства России в Украине Владимира Лысенко, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ. Также 27 июля в СМИ появилась информация о том, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата – генерального консула РФ в Одессе Александра Грачева.

Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из Украины и Грузии (там тоже прибегли к таким шагам) “не останется без ответа”. «Это чистой воды провокация, я просто сейчас не могу это по-другому охарактеризовать», – сказал Лавров. По его словам, у Киева и Тбилиси якобы «не было ни малейших оснований, чтобы эти меры применять». «Разумеется, дипломатия – это искусство взаимное, потому без ответа подобные недружественнные шаги остаться не могут», – заключил он.

Поэтому 29 июля МИД России заявил, что в связи с “недружественными действиями” украинских властей в отношении российских дипломатов принято решение досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве.

Юрий Костенко
«У нас уже есть официальная информация о том, что вчера вечером статс-секретарь МИД Российской Федерации Григорий Карасин на встрече с послом Украины в России Константином Грищенко сказал, что в связи с такой ситуацией они поступят соответствующим образом», – сообщил сегодня и.о. министра иностранных дел Украины Юрий Костенко. Он объяснил, что украинская сторона, принимая решение о высылке российских дипломатов, действовала исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Кстати, о конвенции, которая считается “Библией” каждого дипломата...

Принципы и порядок высылки нежелательных дипломатов выписаны в статье 9 Венской конвенции. Там, в частности, отмечено (пересказываю популярно), что государство может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, сообщить другому государству, что его дипломат является persona non grata или неприемлем. В таком случае государство обязано отозвать этого человека и прекратить его функции в дипломатическом представительстве.

«Это для нас главное. Для нас главное, чтобы в наших отношениях была транспарентность, понимание, были отношения взаимовыгодные. Нельзя совмещать деятельность профессионала-дипломата с другой, например, вмешиваться во внутренние дела страны», – объяснил позицию украинского МИД Юрий Костенко.

Он также сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство не получило от российской стороны никакой информации о конкретных обвинениях украинских дипломатов, высылаемых из России.

«Всегда бывало так в дипломатической практике – это как ответ, без всяких объяснений», – отметил Костенко.

А вот экс-министр иностранных дел, ныне первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Огрызко, высказался более категорично. Он подчеркнул, что государство должно жестко реагировать на противоправную деятельность на своей территории лиц, прикрывающихся дипломатическим статусом.

Владимир Огрызко
«Нельзя сравнивать то, что происходит в деятельности этих так называемых российских дипломатов с тем, что сегодня пытаются в ответ выслать из России двух украинских дипломатов, которые никоим образом не нарушили никаких положений Венской конвенции», – сказал Огрызко.

По его убеждению, «это такая давняя советская, совковая, махровая практика реакции на абсолютно законные действия государства».

«Страна, которая высылает шпионов, действует в соответствии с Венской конвенцией. В ответ высылают абсолютно не виновных дипломатов, которые занимаются своей работой», – объяснил первый заместитель секретаря СНБО.

На его взгляд, в такой ситуации Украина должна продолжать неуклонно придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических отношениях, то есть запрещать на территории государства деятельность тех людей, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, занимаются недипломатической деятельностью. В то же время, он признал, что государство должно понимать: такие решения, как принято в дипломатической практике, будут вызывать соответствующие реакции с другой стороны.

Экс-министр иностранных дел Анатолий Зленко высказался более дипломатично. По его словам, ситуация, сложившаяся в украинско-российских отношениях, и последствия, к которым она привела, находят свое отражение в дипломатических шагах, к которым сегодня прибегают обе стороны.

“Я не хочу аплодировать по случаю обострения этих отношений и доведения их до крайностей, в результате чего происходят такие уж крайние вещи, как высылка дипломатов из одной и другой стороны. Это, конечно, не способствует тому, чтобы наши добрососедские отношения развивались на предсказуемых и прогнозируемых принципах”, – сказал дипломат, добавив, что “обычно, есть вещи, которые нельзя допускать, проходить мимо них”.

В то же время экс-министр заметил, что ему трудно давать оценку – все ли сделано для предотвращения таких крайностей, как высылка дипломатов.

Анатолий Зленко
“Но как дипломат считаю, что в любом случае должен быть применен тот дипломатический инструментарий, который еще можно применить. Речь идет о переговорах, беседах, обмене нотами и других мерах, которые могли бы предотвратить те действия, которые уже совершили две стороны, – сказал Зленко. – Но произошло то, что произошло. И это не будет способствовать последующему взаимопониманию, это не отвечает статусу стратегического партнерства, который установлен между Украиной и Российской Федерацией, а также это не отвечает настроениям большинства самих украинцев и россиян”.

По мнению Зленко, применение таких средств сегодня является возвратом к стереотипам периода острого противостояния между Западом и Востоком, в частности между Советским Союзом и западными странами.

“Мы помним события, когда Великобритания, Соединенные Штаты и некоторые другие страны партиями высылали советских дипломатов, и в ответ СССР принимал такие же меры”, – напомнил экс-министр.

“Государства должны использовать совсем другие средства, а не такие, которые отражают период “холодной войны” и острого противостояния, – резюмировал он. – Сегодня мы должны вписываться в те демократические принципы, на которых строится современный мир”.

...Известно, что терпение у украинского МИД лопнуло после нескольких случаев хамского поведения российских моряков в Крыму. Недавно они подвергли опасности население Севастополя, когда перевозили по городу крылатые ракеты без соблюдения надлежащих условий, отказались предоставить для инспекции военные самолеты, способные нести ядерные боеприпасы, и в конечном итоге дошло до того, что разъезжали по городу, как хунта – на бронетранспортерах с российскими атрибутами, демонстрируя пренебрежение к стране пребывания.

Андрей Лавренюк

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