Барабаш: Верховная Рада приняла закон, презирающий избирателей

Некоторые эксперты считали, что именно изменения в закон о выборах Президента были главной причиной последнего блокирования регионалами работы парламента. Может, это и неправда. Но правда в том, что на последней внеочередной сессии парламент дружно, голосами двух самых больших фракций - Партии регионов и БЮТ, - которые еще несколько дней назад дрались вокруг трибуны, принял закон, изменяющий процедуру выборов. Потом обе политисилы напряженно ожидали президентского вето, стоя на низком старте, чтобы опять внеочереди собраться и его преодолеть. Но недавно депутати все же расслабились, сказав, что внеочередной сессии не будет, а вето они преодолеют и в сентябре. Рассказать о спорном законе мы попросили одного из ведущих специалистов по избирательному праву Александра Барабаша.

Александр Леонидович, как вы оцениваете поправки в закон о выборах Президента? Эти чрезвычайно системные поправки фактически разрушают все фундаментальные положения любого избирательного законодательства, которые складывались и эволюционировали на протяжении последних десяти лет. Это вопрос списков избирателей, вопрос формирования избирательных комиссий, вопрос обжалования нарушений и судебной защиты вообще, процедуры подведения итогов. Все эти годы хуже или лучше, но у нас постепенно развивались процедуры, сужавшие возможности для фальсификаций избирательного процесса и расширявшие возможности судебной защиты или обжалования результатов через комиссии. И на сегодня день все эти механизмы, которые были достигнуты к 2009 году, фактически разрушены, а изменения прописаны под другую политическую идею. Даже по чисто процедурным вопросам это почти принципиально другой закон, открывающий очень широкие возможности для фальсификаций. Я не могу утверждать однозначно, что следующие выборы будут фальсифицированы, но однозначно, что данный закон резко ослабляет возможности контроля за фальсификациями, для предотвращения нарушений и для наказания за нарушение.

Как данный закон изменяет порядок формирования избирательных комиссий?

Настоящая цель новаций, касающихся порядка формирования комиссий, - помочь политическим силам, которые наиболее подготовлены к формированию избирательных комиссий, фактически получить огромные преимущества и доминирование в них. Таким образом, политические силы фактически получают управление над избирательным процессом.

Заметьте динамику: сначала на первом этапе подготовки закона парламентарии предложили формирование комиссий фактически фракциями парламента. И тогда, скажем, две фракции, договорившись (как мы видим, они умеют договариваться когда речь идет об их коренных интересах), доминировали бы во всех избирательных комиссиях. Но фракции не являются субъектом права, не являются субъектом других правоотношений, это исключительно субъект внутренней организации работы парламента. И вдруг фракции получили огромные преимущества в формировании комиссий. Это было явно вызывающее неравенство. Но в ходе обсуждения законопроекта и в результате давления общественности инициаторы закона поняли и отменили его. Мне кажется, эту норму ввели с провокативной целью, чтобы после общественного давления отступить на заранее подготовленные позиции и фактически вернуться к способу формирования комиссий, который был в 2004 году. Напомню, что тогда комиссии были безразмерными. Каждый кандидат получил право выдвигать по две кандидатуры и в окружные, и в участковые избирательные комиссии, и предельное количество членов комиссий не ограничивались.

То есть каждый финансово мощный реальный кандидат в Президенты может завести себе десяток технических кандидатов, которые получают право иметь представительство в комиссии?

Закон открывает для этого возможности. И давайте вспомним опыт последних выборов. На прошлых выборах было 26 кандидатов, и для трех четвертей из них единственной целью баллотирования было получить право выдвигать членов комиссий. Ничем больше они не отметились. И мое наблюдение 2004 года: сразу же эти комиссии четко поделились на два лагеря. И голосование комиссий происходило четко по политическому принципу. Почему, например, было не установить верхнюю границу числа членов комиссий и не ввести жеребьевки? Но если установить верхнюю границу, то тогда среди членов комиссий может не оказаться представителей от основных кандидатов. А так эта норма подталкивает к созданию “своего” гарантированного большинства в комиссиях. И здесь преимущества будут иметь те кандидаты, которые имеют опыт военной мобилизации своих политических сил на выборах. А мы по предыдущим выборам знаем, кто умеет организовывать людей. Поэтому, очевидно уже сегодня, что в случае принятия закона в комиссиях сложится двухпартийная система.

Следующая норма об увеличении залога для баллотирования кандидатов также будет работать на эту технологию. Эту технологию применить может та политсила, которая найдет два с половиной миллиона гривен для регистрации технического кандидата, а также человеческий ресурс, чтобы заполнить эти квоты.

А какие изменения предусмотрены в формировании государственного реестра избирателей?

Подход к работе со списками избирателей изменен концептуально. И вообще дискредитирована сама идея государственного реестра. Содержание государственного реестра заключалось в том, чтобы создавались государственные органы при райгосадминистрациях, которым давали соответствующую аппаратуру, нормативные документы. Эти органы ежедневно и профессионально работают над созданием государственного реестра избирателей. Только они отвечают за состояние и качество государственного реестра. Профессионализация вопроса должна была бы гарантировать качество. А избирательные комиссии в таком случае абсолютно, подчеркиваю, абсолютно отстранены от работы со списком избирателей.

В новом же законе есть нормы, которые делегируют право принимать решение, рассматривать жалобы относительно списков избирателей участковым избирательным комиссиям вплоть до завершения голосования. Это значит, что в день выборов участковые избирательные комиссии (чего у них не было с 2002 года) и окружные избирательные комиссии (чего у них не было с 2004 года) будут принимать решение о включении новых лиц в список избирателей. Это настолько хаотический процесс, никем не контролируемый, что возникает вопрос: а для чего мы столько работали над списком избирателей? Если все равно председатель, заместитель, секретарь участковых комиссий в день голосования будут принимать любые решения, и это будет законно. Опять же, сама по себе эта норма – не фальсификация. Но это содействие такой возможности. При этом хочу напомнить, что логика ограничения полномочий избирательных комиссий во внесении изменений в список избирателей прослеживалась на протяжении десяти лет, мы дошли до того, что они не должны в список вмешиваться, а лишь выдавать по нему бюллетени. И теперь эта система фактически разрушается вдребезги. Плюс в законе нечетко выписано, как участковая или окружная избирательная комиссия будут рассматривать жалобы, и по какой процедуре она принимает решение, какие документы при этом принимает. Это – хаос. Я бы хотел увидеть, как хотя бы кто-то из авторов закона разъяснит рядовому члену избирательной комиссии, как он шаг за шагом должен действовать, когда получит жалобу избирателя. Потому что в данном законе это не выписано. Я занимался этим много лет, провел сотни тренингов и знаю, насколько сложно разложить людям все по полкам - и все равно возникает масса ошибок. Это же массовое мероприятие, этим должно заниматься пятьсот тысяч людей одномоментно. Причем эти люди, скажем так, слабо подготовлены. В законе на два порядка стало меньше ясности, как принимать решение, как рассматривать вопросы, какие принимать документы, как реализовывать решение. Это все будет отдано главам избирательных комиссий. А что будут делать главы избирательных комиссий? Он будет делать то, что хотят. Представьте, избирательную комиссию, которая сформирована под контролем двух политсил, имеющую полномочия изменять список избирателей, и председателя, который поступает с жалобами избирателей на свое усмотрение. Нет, это еще не механизм фальсификации, но это такой прекрасный материал для того, чтобы направить в этом направлении свою энергию, которого уже не было лет пятнадцать.

А что изменилось в способе обжалования результатов голосования в суде?

Прежние нормы о порядке обжалования вырабатывались тяжело, постепенно, годами, и мне кажется, что в 2007 году он был близок к идеалу. “Гениальная” идея - сократить срок рассмотрения жалоб в комиссиях и судах до двух дней. Я не помню, чтобы жалоба в судах рассматривалась меньше пяти дней. Но нынешние парламентарии пошли дальше: если суд не рассмотрел и не принял решение на протяжении двух дней, то жалоба остается без рассмотрения. Это вообще фантастика, которой нет в ни одном другом судебном процессе в категориях других дел. Суд фактически нарушает права человека, не защищая за два дня. Достаточно любыми методами не допустить решение суда (заблокировать суды, щитовые, прокуратуру – способов множество, от злоупотребления процедурой до затягивания избирательного процесса) и больше решений суда не будет. Учитывая колоссальный опыт рейдерских атак определенных политсил на суды, то можно сказать, они не допустят ни одного решения, которое им невыгодно. Процедура срыва судебных решений – “гениальная”. Суд блокируется, нейтрализуется, выводится из избирательного процесса. Рассматривать жалобы на решение окружных комиссий будут окружные административные суды. То есть один суд на область. Представьте, что в Донецкой области будут 23 комиссии, а все жалобы - в одном суде. Как чисто технически можно обеспечить подготовку, рассмотрение и принятие решения за сорок восемь часов? Это настолько издевательский подход, ничем не обоснованный, кроме желания полностью парализовать суды и судебную защиту и наплевать на конституционные предписания о возможности судебной защиты. Механизм судебного разбирательства становится “холостым”. И при этом в судах могут рассматривать только те жалобы, которые касаются избирательного процесса, решений, действий или бездеятельности избирательных комиссий и их членов, должностных лиц, средств массовой информации, их творческих работников и должностных лиц.

А все, что касается протоколов, то есть результатов голосования, вообще не подлежит судебному разбирательству. (При этом отдельно внесена поправка и в административное судопроизводство, и в закон о выборах). Это наиболее вопиющая поправка - прямой запрет обжаловать в суде протоколы об итогах голосования в округе и о результате подсчета голосов на избирательном участке. Эта норма противоречит 24 статье Конституции, гласящей, что юрисдикции судов подлежат все правоотношения, которые есть в государстве. А тут какой бы "беспредел" не чинили участковые комиссии, обжаловать их действия в день голосования нельзя. Во время избирательного процесса судебная защита нейтрализована, а на финальной части запрещена. Почему запрещены любые обжалования результатов голосования на отдельном избирательном участке и целом в округе? Окружным избирательным комиссиям установлен срок для подведения итогов - пять дней. А дальше написано, что если в ЦИК не поступит протокол, то она может принять решение по тем данным, которые у нее есть, без данных этой комиссии. Если есть нежелательные участковые избирательные комиссии, можно делать все, чтобы не принять у них протокол и сказать, что пять дней прошло, мы должны принять решение без вашего протокола. То же касается и окружных комиссий. Если ЦИК будет считать, что есть нежелательные округа для голосования, то можно подвести итоги без их протоколов. И есть отдельное запрещение обжаловать что-либо в ЦИК в день голосования и установления итогов голосования. Авторы мотивируют тем, что ЦИК не следует перегружать в момент подведения итогов. Но я не знаю, чем особенно перегружен ЦИК в день голосования и следующий день, пока не приходят протоколы. Что получается? В ЦИК на окружные комиссии пожаловаться нельзя в принципе ни на что. В суд пожаловаться нельзя. Такого пренебрежения к волеизъявлению избирателей законодательство Украины еще не знало.

Данный закон – железная поступь партийного гегемона, целеустремленное системное изменение, работающее на реализацию одной идеи, – подготовить тем политическим силам, которые способны на организованные рейдерские действия, поле для деятельности.

Беседовала Лана Самохвалова