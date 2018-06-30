Тарасюк: Янукович вставил в директивы пассаж о референдуме по НАТО, а Президент все восстановил

1 декабря, в пятнадцатую годовщину референдума о Независимости, в УНИАН пришли Борис Тарасюк и Юрий Костенко. Лидеры партий (НРУ и УНП), которые когда-то были единым Народным рухом Украины в этот день вместе возложили цветы к памятнику Вячеславу Чорноволу, а затем вместе пришли поговорить с прессой. За полчаса до этого парламент проголосовал за отставку Тарасюка с должности министра иностранных дел. Однако Борис Иванович держался спокойно, сказал, что не появился в парламент, потому что две недели назад уже отчитывался о своей работе и считает сегодняшнее решение Верховной Рады незаконным.

Тарасюк и Костенко ответили на несколько вопросов УНИАН.

Борис Иванович, Верховная Рада проголосовала за Вашу отставку с должности министра. Как это повлияет на имидж Украины, а также на визит премьер-министра в Америку?

Борис Тарасюк. Безусловно, это повлияет на имидж Украины на международной арене. В известной мере пострадают наши интересы, потому что у меня запланированы встречи в Совете ОБСЕ, визиты в ряд стран, в том числе и в Алжир. А визит нужно готовить месяцами.

Но я думаю, что, с правовой точки зрения, есть сомнения в легитимности этого решения. Что касается политической точки зрения, мне понятны мотивы этого большинства, которое хочет забыть о договоренностях конца июля – начала августа этого года. В результате которых, собственно, и была представлена кандидатура премьер-министра, сформировано правительство и правительство начало свою деятельность.

Несколько дней назад в электронных СМИ были обнародованы фрагменты из директив, которыми Янукович должен руководствоваться в США, подготовленных МИДом и правительством. Скажите, история с директивами – это обмен дипломатическими ударами высших должностных лиц или коррекция внешнего курса? В чем принципиальное отличие между вариантами директив?

Б.Т. Если откровенно, то я их не сравнивал. Я хочу сказать, что министерство иностранных дел выполнило поручение Президента и поручение премьера. Мы вместо семи дней, отведенных Кабинетом министров, за четыре дня составили проект директив и передали его в правительство. Кстати, семь дней Указ Президента (о подготовке директив и подаче их на утверждение Президенту) лежал без движения в Кабинете министров. Лишь 20 ноября поступило соответствующее поручение нам. Как вы знаете, подготовка директив – это не просто «сел и написал», это процесс длительный, поскольку позиции и тезисы следует согласовывать с министерствами и ведомствами. Именно этим объясняется и определенный срок подготовки директив.

Что касается изменений, которые были сделаны Кабинетом министров в тексте, предложенном министерством, то они незначительны, но касались вопросов НАТО. Там был вставлен пассаж о референдуме и изъята позиция о Плане действий относительно членства в НАТО. Президент это положение восстановил. Я не хочу комментировать документ, который не предназначен для опубликования.

История с нотой МИД, которую вы передали американской стороне об отсрочке визита премьера, – в сущности первый случай, когда Секретариат Президента и МИД пошли на такие жесткие меры. Насколько такой шаг был адекватным пусть даже в ответ на невыполнение Указа Президента (правительство медлило с подготовкой директив)? Насколько просчитывались последствия этих действий и реакция на них со стороны наших партнеров?

Б.Т. Это действительно необычная ситуация. Но Конституция, законы, указы Президента должны выполняться всеми – правительством в том числе.

Что было сделано? Фактически Президент дал указание министру известить американскую сторону об отсрочке визита. Что делает премьер? Он объявляет привселюдно этот факт...

А Вы сообщили премьеру, что Президент дал Вам такое поручение и что Вы обязаны его выполнить? Б.Т. Лично я не имел такой возможности. Потому что я в это время был в Минске. Но насколько меня информировали мои заместители, были попытки связаться с офисом премьер-министра.

Можно ли говорить, что в условиях несовершенства Конституции Банковая ищет методы, как побудить правительство проводить внешнюю политику Президента? Б.Т. В принципе, я думаю, что Банковая абсолютно правомерно пытается отстоять конституционные полномочия Президента. Проблема в том, что недостает политической культуры взаимодействия между ветвями власти.

Почему с премьером едут так много людей – чуть ли не половина фракции “Регионов”? Б.Т. Я никогда не обращал внимание – сколько там людей, сколько самолетов. Главное, чтобы состав делегации и ее численность и вся организация визита работали на то, чтобы визит был удачным.

Юрий Костенко. Поскольку я не должностное лицо, то могу сказать, что Президент Леонид Кучма летал двумя самолетами, а премьер-министр никогда двумя самолетами не летал... Но государство стало настолько богатым, что мы можем себе позволить...

Вы, оба лидеры правых партий, не чувствуете ли, что было ошибкой не идти вместе на выборы? Ю.К. Я пытаюсь в политике всегда смотреть в будущее, анализируя прошлое. Давайте говорить о тех угрозах, которые стоят перед украинским государством и требуют объединения национальной демократии. Так мы говорим сегодня об объединении наших совместных усилий. И я думаю, что первым шагом к общей работе могло бы быть именно такое формирование правой конфедерации. Объединение партий, которое бы побуждало нас садиться за стол переговоров и совместно действовать. Так, как мы начинали с Виктором Ющенко. Блок Ющенко рождался именно так. Садились разные партии и начинали планировать общую деятельность.

Юрий Иванович, Борис Иванович, известно, что вас объединили дети и внук (дочь Тарасюка замужем за сына Костенко). Кто из дедов его чаще видит? Есть ли время поиграть с малышом, книжки почитать? Ю.К. Учитывая, что дети живут у Бориса Ивановича, то он его видит чаще.

Б.Т. Ну, книжек мы еще не читаем. Он только начал ходить и слова произносить. Внук у нас прекрасный...

Кстати, дети наши на свадьбе так и сказали: мы уже начали процесс объединения. И пожелали родителям также политически объединиться.

А как долго вы не знали, что ваши дети встречаются? Ю.К. Два с половиной года не знал... Знал только, что сын встречается с девушкой, Богданой. Он у меня довольно самостоятельный. Так что для меня это было неожиданностью.

Борис Ивановичу, а Вы дочь сразу же благословили? Б.Т. Да. Я знаю Юрия Ивановича, я верю ему так же, как себе.

Беседовала Лана Самохвалова