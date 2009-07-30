Кравчук знает, кто автор падения гривни

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК призывает главу государства Виктора ЮЩЕНКО и всех должностных кандидатов в Президенты не использовать админресурс и не прибегать к дестабилизации на валютно-финансовом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам Л.КРАВЧУКА, очередное падение гривни, происходящее сегодня, ставит под угрозу экономическую стабилизацию, которая появилась на протяжении нескольких последних месяцев.

Как сказал Л.КРАВЧУК, антикризисные усилия правительства дали определенный результат, и сегодня стабильно выплачиваются социальные выплаты.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, сегодня нет оснований для падения национальной валюты.

В то же время, сказал Л.КРАВЧУК, наблюдается совсем другая ситуация, и гривня снова падает.

Он считает, что нынешнее падение гривни имеет в большей степени политический характер.

«У этого явления есть автор, но конкретную фамилию я назвать не могу. В то же время есть человек, который должен навести порядок в государстве - это Виктор Андреевич ЮЩЕНКО», - сказал он.

Л.КРАВЧУК отмечает, что Президент имеет все рычаги, чтобы прекратить спекуляции на валютно-финансовом рынке.

«Я не поверю, что Президент не знает, кто является автором этого беспорядка», - сказал он.

Первый Президент считает, что руководство Национального банка должно заявить, чтобы на время подготовки к президентским выборам глава государства, правительство, другие должностные кандидаты никоим образом не вмешивались в политику Нацбанка.

«Председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ должен предпринять этот шаг ради стабильности валюты, преодоления экономического кризиса. Кроме того, я призываю Президента, всех должностных кандидатов в Президенты не использовать админресурс и не прибегать к экономическим диверсиям против страны ради собственных политических амбиций и сведения счетов с политическими оппонентами», - сказал Л.КРАВЧУК.