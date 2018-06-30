Ющенко выбирает между узурпацией Януковича и Мороза

День громких отставок и назначений в Верховной Раде 1 декабря состоялся с определенными символическими признаками. Нет, речь идет не об очередной годовщине референдума о Независимости. И даже не о том, что именно в этот момент премьер Янукович, только из Москвы, заявил в Мариуполе о согласии зваться узурпатором, лишь бы не мешали работать.

Все это очень символично и годится для предвыборных лозунгов оппозиции по поводу реванша антиукраинских сил. Но не это теперь главное.

Намного интереснее то, что очередное воплощение “механизмов” ныне действующей Конституции состоялось в отсутствие главных носителей полномочий, из-за распределения которых и происходит весь этот ералаш.

Президент Ющенко приболел. Премьер Янукович направился с «не политическим” визитом в родную Донецкую область. Спикер Мороз вообще неизвестно где.

Более того, в парламенте, где антикризисная коалиция торжественно демонстрирует захват всей власти, руководит голосованием совсем не главный представитель совета этой коалиции, первый вице-спикер Мартинюк. Да и позицию правительства представляет исполнитель обязанностей премьера, но не традиционный в таких случаях первый вице-премьер, а вице-премьер по вопросам ТЭК Клюев...

Реваншем руководят вторые и третьи лица в конституционной иерархии. Тогда как первые демонстративно дистанциируются от скорых, неловких, юридически грязных и политически непонятных действий, которые, собственно, и являются узурпацией власти.

Первые лица не хотят нести ответственность.

Слава Богу, хотя бы в Секретариате Президента комментирует происходящее не второе-третье, а первое лицо этого учреждения – сам господин Балога. Но как комментирует!

Оказывается, замена министра внутренних дел Луценко на социалиста Цушко его полностью удовлетворяет, как и сам факт сохранения квоты на это министерство за социалистами. Это при том, что накануне сам Президент Ющенко выражал хоть и не совсем понятные, но собственные сомнения касательно подконтрольности силового министерства политической коалиции.

Но дальше еще интереснее: господин Балога не исключает, что Президент, который лишь накануне в интервью Би-Би-Си демонстрировал полную убежденность в продолжении работы в правительстве министра иностранных дел Тарасюка, таки может подать в ВР другую кандидатуру.

И при этом даже речи не идет, что Тарасюк будет выполнять после отставки свои обязанности. Нет, он должен просто ожидать решения Конституционного суда. Но при этом представление в КС по поводу законности его увольнения господин Балога поручает осуществить народным депутатам, а не оставляет эти полномочия за Президентом...

То есть это означает, что собственно у Президента и его СП никаких сомнений касательно легитимности увольнения одного из “президентских” министров нет.

При этом СП точно должен осознавать, что Конституционный суд, даже получив представление от депутатов касательно отставки министра, рассмотрит его – с учетом длиннющей очереди уже ранее поданных вопросов и отсутствия хотя бы одного заседания и хотя бы одного вердикта по ним – разве что через год...

Но такое отношение Секретариата к господину Тарасюку и к проблеме Министерства иностранных дел в целом заставляет вспомнить историю указа о директивах для визита премьера Януковича в США, который стал “последней каплей” в судьбе министра.

Выходит, что в этой ситуации Тарасюк стал лишь заложником-исполнителем. А финал его карьеры закладывался непосредственно в Секретариате Президента, где, между прочим, абсолютно не беспокоятся об аналогичных директивах для визитов Януковича в Россию, поскольку, мол, он ездит туда часто и только с рабочими визитами...

Остается прибавить о назначении Президентом главы СБУ Дрижчаного, не освобожденного от этой должности, на другую должность – заместителя секретаря СНБО, – и картина содействия конституционному нигилизму со стороны Президента становится совершенной. Не удивительно, что коалиция в парламенте берет с этого пример.

Хотя, судя по неожиданности создания виртуальной вакансии на должность главы СБУ и учитывая развитие событий в парламенте, возможно, в Секретариате попробовали расширить “пакет” кадровых торгов? Ведь и отставку Дрижчаного, и новое назначение все равно придется согласовывать с фракциями ВР.

Вот только с которыми? С коалицией, или с оппозицией? И кто будет голосовать за нового ставленника Ющенко на этом посту? Партия регионов, КПУ и СПУ или, может, “Наша Украина”, БЮТ и опять СПУ?

Роль СПУ и лично спикера Мороза в этих раскладах становится очевидной (это можно было заметить при голосовании прежней “помаранчевой” коалиции за закон о Голодоморе). За это голосование спикер Мороз получил от Ющенко двойную или даже тройную устную благодарность и почет, но, как теперь кажется, не только.

И было бы слишком некстати считать, что когда Ющенко на второй день по голосованию за Голодомор пригласил к себе спикера, они только об этом и говорили. Напротив, не будет преувеличением допустить, что все последующие события чуть ли не вытекают из этой встречи.

Кстати, сразу же нужно отметить, что циничное использование Морозом вопроса о Голодоморе для возобновления контактов с Ющенко имеет определенное продолжение. В частности, остервеневшим коммунистам спикер пообещал с трибуны ВР, что они еще смогут упразднить раздражительные для них проблемы ответственности за непризнание геноцида через другие законы, которые должны на этот счет приниматься.

И коммунисты, что интересно, быстро успокоились. И даже нисколько не сопротивлялись социалистам в стремлении тех, как теперь понятно, получить при согласии Президента, должность министра внутренних дел в “пожизненное”, то есть по квоте, пользование.

А чтобы “продавить” эту милицейскую квоту через сопротивление Партии регионов, СПУ, в свою очередь, должна была солидарно со всей антикризисной коалицией проголосовать за увольнение Тарасюка. К которому они никогда не высказывали никаких претензий. И, снова же, как теперь понятно из благосклонных высказываний Балоги, эта “операция” была согласована на Банковой.

Ну а дальше имеем перспективу “согласования” дежурного кадрового “пакета”: все еще сохраненная странная вакансия министра по чрезвычайным ситуациям, очень вероятная отставка министра обороны Гриценко и отставка-назначение главы СБУ.

От голосования социалистов однозначно зависит судьба Гриценко – они могут завалить его увольнение даже вопреки нетерпимому отношению к нему одного из своих членов господина Волги. Депутата молодого, которому, похоже, не дают покоя “лавры” бывшего “любимца партии” Луценко...

И уж тем более от СПУ зависит увольнение-назначение председателя СБУ. Для этого Морозу достаточно вернуть вроде бы потерянные контакты с БЮТ. Хотя, кажется, во многом они уже возвращены, поскольку, скажем, в вопросе о замене Луценко на Цушко БЮТ сыграл интересную игру со своими “изменниками”, но в конечном итоге – в пользу СПУ и к вящему удовольствию Балоги.

Поэтому и в вопросе о новом председателе СБУ – таком болезненном для тимошенковцев – при условии предварительного согласования не слишком одиозных фигур возможное очередное “объединение” голосов бывших помаранчевых “одномайданников”.

А уже от этого решения, возможно, в последующем будет зависеть и судьба следующего министра иностранных дел, чью кандидатуру внесет Президент. Совсем не обязательно, чтобы за президентскую кандидатуру министра голосовала именно антикризисная коалиция...

Но для того, чтобы социалисты действовали именно таким способом, подсиживая антикризисную коалицию и подталкивая ее к развалу, а следовательно, рискуя главным своим достоянием – должностью спикера – из-за досрочных выборов, социалисты должны получить от Банковой большой “пакет” уступок.

Начиная очередным отречением от ревизии конституционной реформы и заканчивая трансформацией внешнеполитического курса.

Желательно – в виде голосования “Нашей Украины” за морозовский вариант Основ внешней и внутренней политики. Ну, и еще такие “пустяки”, как закон о ФГИ с преимуществами для госпожи Семенюк в части управления всем без исключения госимуществом, и тому подобное...

С прицелом на то, чтобы люди от СПУ в конечном итоге именно через управление госимуществом получили максимальный контроль и над государственной “трубой”, то есть славной газотранспортной системой. Которой в настоящее время явно не без согласия Ющенко руководит господин Бойко, не получая никаких настоящих претензий от Президента за свою энергетическую политику на российском направлении...

Если совсем коротко – перед Ющенко и его командой на Банковой стоит довольно простой выбор между узурпацией власти со стороны Януковича и узурпацией влияния со стороны Мороза.

При этом уже давно очевидно, что “рука Москвы” в любом случае будет давить на Украину, но с помощью Мороза – менее публично и менее грубо. Потому что у Мороза, кроме изложеных, есть для Ющенко дополнительные “аргументы” в виде господина Мельниченко и его новых “пленок”, что, по его же признанию, уже не имеют никакого отношения непосредственно к делу Гонгадзе.

Ну а каков будет выбор Ющенко – увидим.

Ирина Погорелова