Тимошенко пришла в Нацбанк
15:17, 30 июля 2009Политика
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Премьер принимает участие в совещании
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в данный момент принимает участие в совещании, которое проходит в Национальном банке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, открывая совещание в Кабинете Министров, посвященное решению проблемных вопросов работы предприятий химической промышленности.
Из-за занятости премьер-министра В.НОВИЦКИЙ проводит совещание с химиками, которое ранее планировала провести Ю.ТИМОШЕНКО.
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