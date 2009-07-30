Тимошенко пришла в Нацбанк

Премьер принимает участие в совещании

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в данный момент принимает участие в совещании, которое проходит в Национальном банке Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, открывая совещание в Кабинете Министров, посвященное решению проблемных вопросов работы предприятий химической промышленности. Из-за занятости премьер-министра В.НОВИЦКИЙ проводит совещание с химиками, которое ранее планировала провести Ю.ТИМОШЕНКО.

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