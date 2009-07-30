В Минюсте считают, что государство отстоит свои интересы в порту «Южный»

Заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК считает, что Министерство юстиции сможет отстоять права государства в ситуации, которая сложилась в порту «Южный».

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Мы как Министерство юстиции вмешались в конфликт порта «Южный» и частной компании «ТИС», чтобы дать возможность пересмотреть судам по всем инстанциям решения, которые были вынесены не в пользу государства», - подчеркнул Е.КОРНИЙЧУК.

Также, по его мнению, порт «Южный» может прекратить существование, если победит частная компания.

«Если сейчас в порту «Южном» победит «ТИС», то фактически порт прекратит свое существование как коммерческий объект государственного назначения», - добавил Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщалось, морпорт "Южный" просит прокуратуру проверить законность эксплуатации причала №16 "Трансинвестсервисом".

В свою очередь компания «ТИС» потребовала от морского порта возмещения стоимости дноуглубительных работ, а также считает законной эксплуатацию ею причала №16 морпорта "Южный".

Общество с ограниченной ответственностью "Трансинвестсервис" - одна из крупнейших стивидорных компаний в Украине, созданная в 1994 году. Основные профили деятельности - перевалка зерновых и минеральных удобрений, хранение грузов.

Морской торговый порт "Южный" создан в 1978 году.

Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.