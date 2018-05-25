Самые влиятельные люди регионов
Губский, Ахметов, Петр Ющенко, Балога... 7 нашеукраинцев, 5 бютовцев, 4 регионала... Еженедельник “Комментарии” определил самых влиятельных людей в областях Украины...
Губский, Ахметов, Петр Ющенко, Балога... 7 нашеукраинцев, 5 бютовцев, 4 регионала... Еженедельник “Комментарии” определил самых влиятельных людей в областях Украины...
Первыми номерами в списках самых влиятельных людей регионов Украины стали лишь пять руководителей областных/городских государственных администраций – Алексей Гаркуша (Николаевская ОГА), Арсен Аваков (Харьковская ОГА), Александр Черевко (Черкасская ОГА), Леонид Черновецкий (КГГА) и Сергей Куницын (Севастопольская ГГА). Об этом сообщает еженедельник «Комментарии», ссылаясь на результаты проведенного им опроса депутатов областных советов, председателей РГА, мэров областных и районных центров, руководителей правоохранительных органов, бизнесменов соответствующих регионов Украины.
|Любомир Гузар - единственный священик в рейтинге
Что же касается партийной принадлежности лидеров региональных рейтингов влиятельности, то среди них 7 «нашеукраинцев» (если считать членов политсовета «Нашей Украины» Эдуарда Гурвица и Владимира Шандру), 5 «бютовцев», 4 «регионала» (если считать беспартийного члена Блока «За Януковича» Александра Мельника), по одному представителю Народной партии и «Единого центра». Остальные формально являются внепартийными.
|Богдан Губский решает свои и чужие вопросы на Киевщине
Если же судить по сугубо количественному представительству главных политсил в региональных топах-20, топах-30 или топах-50, то, по данным опроса «Комментариев», представители «Нашей Украины» доминируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской областях, «бютовцы» – в Волынской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой. Партия регионов количественно наиболее представлена на Донбасе, в Луганской, Николаевской, Херсонской области и в АР Крым. (Впрочем, кроме Донбасса, в первых пятерках этих регионов присутствуют и «бютовцы», и «нашеукраинцы».)
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|Наталия Романова - единственная женщина в списке
Что же касается авторитетности украинских интеллектуалов, деятелей образования, науки и искусства, то в рейтинги попали преимущественно те из них, кто совмещает свою научную или художественную активность с административными функциями, политикой или бизнесом. Среди таких можно назвать ректора Тернопольского национального экономического университета Сергея Юрия (4-ое место), ректора Харьковской национальной юридической академии Василия Тация (10-ое место), ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского (34), художественного руководителя Театра им. Леси Украинки и депутата Киевсовета Михаила Резниковича (33) и др. Собственно, свободных художников или интеллектуалов среди почти семисот самых влиятельных людей в Украине лишь двое – ивано-франковец Юрий Андрухович (20-ое место) и «одессит» Михаил Жванецкий (18 место).
Справка. Как уточнили в редакции «Комментариев», опрос проводился среди 8000 респондентов, среди которых были все депутаты областных советов, городских советов областных центров, руководители городов, областей, самые известные люди на местах, то есть decision-makers. Каждому из них было предложено заполнить одну региональную анкету, суть которой заключалась в том, чтобы пронумеровать по уровню влиятельности региональных деятелей. При этом, если в области предлагалось выбрать 20 самых влиятельных деятелей, то на выбор давалось 40 фамилий, если 30 деятелей, то респонденты могли выбирать среди 50 лиц, 40 деятелей — среди 70-ти. В этот рейтинг редакция «Комментариев» сознательно не включила руководство государства.
Лидеры региональных рейтингов влиятельности (по данным опроса еженедельника «Комментарии»)
1. Киевская область – Богдан Губский, народный депутат от БЮТ.
2. Киев - Леонид Черновецкий, мер Киева, председатель КГГА.
3. Тернопольская область – Андрей Флиссак, первый заместитель председателя ОГА.
4. Полтавская область – Константин Жеваго, народный депутат от БЮТ.
5. Черкасская область – Александр Черевко, председатель ОГА, председатель облорганизаци НСНУ.
6. Львовская область – Любомир Гузар, глава УГКЦ.
7. Ривненская область – Александр Абдуллин, народный депутат от БЮТ.
8. Харьковская область – Арсен Аваков, председатель ОГА, депутат облсовета от «Нашей Украины».
9. Житомирская область – Сергей Пашинский, народный депутат от БЮТ, руководитель облорганизаци «Батьківщина».
10. Хмельницкая область – Владимир Шандра, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
11. Днепропетровская область – Игорь Коломойский, совладелец группы «Приват».
12. Кировоградская область – Александр Третьяков, народный депутат от НУ–НС.
13. Винницкая область – Алексей Порошенко, генеральный директор компании «Укрпроминвест», депутат облсовета от НУ–НС.
14. Волынская область – Игорь Еремеев, совладелец группы «Континиум».
15. АР Крым – Александр Мельник, президент Федерации бокса АРК, депутат ВР АРК от Блока «За Януковича».
16. Николаевская область – Алексей Гаркуша, председатель ОГА, председатель облорганизации Народной партии
17. Донецкая область – Ринат Ахметов, народный депутат от ПР.
18. Сумская область – Петр Ющенко, народный депутат от НУ–НС.
19. Запорожская область – Евгений Карташов, городской председатель Запорожья.
20. Херсонская область – Владимир Демехин, председатель областного совета, председатель облорганизации Партии регионов.
21. Ивано-Франковская область – Игорь Коломойский, совладелец группы «Приват».
22. Одесская область – Эдуард Гурвиц, городской председатель Одессы.
23. Черниговская область – Наталия Романова, председатель Черниговского облсовета, депутат от БЮТ, председатель облорганизации УСДП.
24. Черновицкая область – Николай Федорук, городской председатель Черновцов.
25. Севастополь – Сергей Куницын, председатель Севастопольской ГГА.
26. Луганская область – Александр Ефремов, народный депутат от ПР, председатель облорганизации ПР.
27. Закарпатская область – Виктор Балога, член президиума партии «Единый центр».