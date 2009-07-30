Янукович поджидает патриарха Кирилла у входа в храм

В Святогорске Донецкой области более 20 тыс. паломников ожидают Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня патриарх проведет в Свято-Успенской Святогорской Лавре торжественную службу в честь Дня Святогорской иконы Божьей Матери и возглавит крестный ход.

У входа в храм на территории Лавры высоких духовных гостей вместе с церковнослужителями встречает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.