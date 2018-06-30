Генерал СБУ Кравченко констатирует возвращение кучмизма

На этой неделе Виктор Ющенко освободил от должности председателя СБУ Игоря Дрижчаного и на следующий день назначил его заместителем секретаря СНБОУ. Для некоторых политических сил это освобождение стало неожиданностью, для общества такая перестановка остается непонятной. Что ожидает Службу безопасности при новом руководителе, кто может ее возглавить, мы попробовали узнать у генерала СБУ Валерия Кравченко, известного по скандалу 2004 года, когда генерал публично заявил о том, что руководство СБУ (еще при президентстве Леонида Кучмы) поручило ему следить за украинскими оппозиционными политиками во время их пребывания за рубежом.

Практически сразу после увольнения Дрижчаного появились версии относительно его возможного преемника. Кто может возглавить СБУ, учитывая что Верховная Рада должна утверждать поданную Президентом кандидатуру? Я слышал о кандидатурах Владимира Радченко (дважды возглавлял СБУ.– Авт.) и Николая Маломужа (генерал-полковник, председатель Службы внешней разведки Украины. – Авт.).

О Радченко могу сказать, что это – профессионал, опер от Бога. Человек, который хорошо знает работу спецслужбы. Но случалось так, что его пытались использовать в политических целях. Но когда такой момент приходил, Радченко уходил с должности. Возможно, сейчас будет его третье пришествие.

В последнее время видим, что руководитель СБУ не держится на должности больше года. Я даже не представляю, как новый руководитель спецслужбы за это время вникает в суть работы. За три года их было уже четверо, и при каждом начинается реформирование, и все – от рядовых сотрудников до руководителей – пребывают в состоянии реформы. Спецслужба фактически перестает работать. А вскоре председатель службы уходит, и реформа заканчивается. В этот раз, думаю, произойдет то же самое.

Оперативному составу СБУ давно поднадоели все эти реформы и переаттестации, которые происходят с приходом нового руководителя, увольнения неугодных под видом сокращения...

А как должно было быть? Вы же понимаете нынешние реалии... Для начала, руководство страны должно четко представлять возможности спецслужбы. Для чего она вообще существует? Конечно, не для политических игр. Когда Президент уже поймет, он должен поставить задание. Я не помню, чтобы Президент Кравчук или Кучма четко понимали работу СБУ. Они даже побаивались службы. А Президент должен руководить ею, ставить задачи и требовать их выполнения.

Кажется, Кучма хорошо знал, для чего ему СБУ... Да, он мог использовать ее для работы с оппозицией, например. Но если в этом заключается ее работа, тогда какое же у нас государство? Если это – Ирак времен Хусейна – тогда понятно. Но мы говорим о том, что движемся в Европу и строим демократическое государство...

Остается ли СБУ политическим инструментом в руках власти?

Не думаю... Скажем, искушение использовать СБУ против оппозиции есть всегда. По меньшей мере – иметь своего человека в силовых ведомствах. Когда в стране неспокойно, политики опираются прежде всего на “своих людей”.

Но ни одно силовое ведомство не хочет быть политизированым и стоять на стороне той или другой политической силы. И, когда политики пытаются использовать СБУ или МВД в своих интересах, то не выигрывают ни они сами, ни – тем более – ведомство. От этого сотрудники теряют профессионализм и ориентацию.

Как Вы оцениваете работу Александра Турчинова и Игоря Дрижчаного на должности председателя СБУ? Как оценить работу Турчинова? Опер-состав неплохо к нему относился, он будто тихо работал. Если политик возглавляет СБУ, заместители у него должны быть профессионалы, выполнять свои функции.

Дрижчаного я практически не знаю, кроме того дела против меня, которое он курировал (после громкого заявления Кравченко о противоправных приказах в 2004 году. – Авт.). А относительно его увольнения... Что-то говорили о его отношениях с Балогой, еще с кем-то из президентской команды, возможно, причина кроется в этом.

Сейчас меняется руководство МВД и СБУ. Можно ли ожидать, что Украина вернется во времена кучмизма, когда с помощью силовиков решались довольно много политических вопросов? Мы уже давно вернулись в те времена. Стоит хотя бы обратить внимание на то, как быстро у нас развивается рейдерство. Да еще и, повторюсь, ситуация в стране не стабильна. А потому политикам выгодно иметь своих силовиков.

Разговаривал Дмитрий Стаховский