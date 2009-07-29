Вице-губернатор заявляет, что обнаружил в своем кабинете "жучка"

Заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Владимир ДЕБОЙ заявляет о том, что у него в кабинете обнаружено мощное прослушивающее устройство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДЕБОЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в облгосадминистрации.

«Такое устройство действительно было обнаружено 9 июля этого года случайно на потолке у меня в кабинете, о чем я доложил правоохранительным органам, написал соответствующие заявления”, - сказал В.ДЕБОЙ, отметив, что “сейчас ведется расследование, и я надеюсь на прозрачность, честность в этих вопросах».

В контексте этого заместитель губернатора Житомирской области выразил убеждение, что СБУ выяснит, кто установил устройство, которое было, к тому же, «очень опасным для него из-за сильного излучения». По словам В.ДЕБОЯ, сейчас «ему лично нечего скрывать, однако записанное могут использовать для шантажа и других целей».

Также В.ДЕБОЙ не исключает, что прослушивание может быть связано с его профессиональной деятельностью в должности вице-губернатора, поскольку он в этом году сделал достаточно много для ликвидации подпольной торговли в регионе черными металлами и выявления незаконных маршрутных перевозок.

«Имеем неприятный факт выявления незаконно установленной аппаратуры в Житомирской облгосадминистрации. Кем бы она ни была установлена, на это должны быть соответствующие санкции», - сказал В.ДЕБОЙ.