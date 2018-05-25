Пукач – это уже большая проблема.

… Да, именно уже большая проблема, поскольку ещё неделю назад это было большой удачей и великой победой ГПУ, СБУ, Президента, общественности и даже оппозиции. А теперь – одна сплошная головная боль.

Головная боль СБУ. - Казалось бы, провели пусть не молниеносную, но все же операцию по задержанию самого «главного» преступника, находившегося в бегах, и вроде теперь и вся грудь должна быть в орденах, и пресса должна петь дифирамбы, так нет. Пресса выдвигает версии: может Пукач – не Пукач, спецоперация – не что иное, как желание самого фигуранта сдаться, и вообще, нечего спецслужбам выполнять политические заказы (версии «Комсомольской правды», «Комментариев», «Украины молодой» и т.д.). С признанием в силовых структурах у СБУ также не сложилось: сперва господа офицеры «запели», что поймать убийц Гонгадзе для них долг чести, а спустя 5 лет про эти долги им стыдно стало вспоминать. Поэтому даже скромное спасибо ведомству Наливайченко говорят немногие да и не с большой охотой.

Мигрень ГПУ. Ещё некоторое время назад в Генпрокуратуре все в один голос скандировали: «Лозинский – наше все!». На вопрос "А что по делу Гонгадзе?" так же все вместе дружно отвечали: «Живые все сидят (Костенко, Протасов, Попович), а с мертвых (Кравченко, Фере, Пукач) что возьмешь». А тут на тебе – живой-здоровый Алексей Пукач явился народу с кружкой молока в тихом украинском селе. Дальше – больше. Заместитель главы СБУ публично занимается «сливом» информации и заявляет, что Пукач уже во всем сознался (в чем во всем?), Президент «не оказывая давление на следствие» говорит, что Пукач виновен (виновен в чем?), Пукач отказывается от услуг адвоката, сообщив об этом самому Осыке через ГПУ в письменном виде, что тоже не факт. Что дальше?

В борьбе с кандидатом в Президенты Тимошенко этот сериал уже никоим образом не поможет, но он информационно «перебил» всю историю с Лозинским, о котором тут же забыли. Юлия Владимировна получила основание в очередной раз поднять тост за здоровье Виктора Андреевича и «его команды». - «Воистину, чего не сделаешь ради женщины!»

Не стану утверждать, что у Президента от этой истории голова не раскалывается. Ведь не стану и утверждать, что история с задержанием Пукача была направлена исключительно на повышение рейтинга ныне действующего Гаранта; но если не предполагать это, тогда за «команду Президента» должны пить все и много. Потому что рейтинга кандидату в Президенты Ющенко дело Пукача не добавило, а вот пять лет полной бездеятельности, увенчавшихся требованием каждодневных докладов по делу Гонгадзе у журналистов и общественности вызывают вопрос сквозь зубы: «А где ты был раньше, ясный сокол?»

Дальше - общественность. То, что просто и логично для народа в Украине, совершенно непонятно и непостижимо для некоторых политиков. Ведь действительно пора бы понять, что люди стали умнее, что на дворе 2009, а не 2001, и что каждый встречный студент может объяснить любому политтехнологу следующее: не стоит пиариться на деле о Гонгадзе - потому как журналисты не дадут; не используй силовые структуры (ГПУ, СБУ, МВД) в политической борьбе – сами силовики негодуют по этому поводу, а если «нагибать» их насильно, то могут подставить самого «заказчика», причем коварно и сзади; и последнее: не надо строить рейтинги на чужих смертях – тяжелый трупный запах, не дай Бог, может пристать к одному из кандидатов в Президенты...

Главы оппозиции проявили себя… не сказать бы «свободномыслящими», а «девственно свободными от мыслей». - Оппозиция, млеющая в отпусках по заграницам вдали от шахт, среагировала на поимку экс-генерала Пукача вяло. Наверное потому, что в перипетии между Тимошенко и Януковичем т.н. «дело Пукача» не внесет новизны, а «Юле» ничем повредить не сможет. Иначе стоять бы в Верховной Раде спешно отозванным из отпусков депутатам Партии регионов Васильеву и Пискуну в надувных кругах да ластах, и скандировать осипшими от активного отдыха голосами: «Медведько – лови убийц журналиста Гонгадзе!».

Вот и получилось, что гражданин Алексей Пукач стал громадной проблемой, наводящей головную боль на сотни заинтересованных и незаинтересованных в его поимке граждан. Явилась проблема, с которой фигурантам этой статьи УЖЕ не разбираться, а бороться придется.

А напоследок предложу утопический сценарий поимки экс-генерала Пукача, который бы, вполне вероятно, излечил от головной боли сотни упомянутых граждан.

Задержала себе тихонько СБУ одиозного генерала, собрались вечером офицеры, выпили гордо по стакану водки за свою службу. И пусть никто не узнает о том, что они сегодня сделали важное дело. Не ради хвалебных од они шли работать в безопасность, а ради того, чтобы страна жила спокойно. И точка.

Ющенко уже после суда над Пукачем на телеэкранах страны в прямом эфире сообщает, что генерал Пукач ещё несколько месяцев назад был задержан, и он об этом, конечно же знал, но не сообщал общественности, т.к. считал это неэтичным в канун президентских выборов и до вынесения судом решения о судьбе задержанного. После чего Виктор Ющенко извиняется перед гражданами Украины за то, что одно из своих обещаний выполнил лишь через 5 лет после того, как его дал. И точка.

Общественность Украины, ликуя, благодарит власть имущих: спасибо вам, господа, что наконец-то удержались от соблазна попиариться в очередной раз на чужой крови и трагедиях, может действительно стоит попытаться поверить в то, что главное для вас не деньги и стулья, не должности и портфели (читай «Рога и Копыта»), а Государство и Народ (Украина и Украинцы).

Юрий Стець, народный депутат Украины