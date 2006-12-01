Три фракции заблокировали трибуну: Мартынюк объявил перерыв

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.10.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты из фракции «Наша Украина» высказались за снятие с повестки дня вопроса об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины и попробовали заблокировать трибуну парламента.

Члены фракций КПУ и Партии регионов пытались помешать им в этом.

В результате трибуна ВР была заблокирована тремя фракциями.

После этого парламент по требованию фракций «Наша Украина» и БЮТ поддержал (392 голоса депутатов из 439 зарегистрированных) объявление перерыва в пленарном заседании на 30 минут – до 11.10.

Во время перерыва несколько депутатов из фракции Партии регионов остаются возле трибуны ВР с целью не допустить продолжения ее блокирования представителями «Нашей Украины».