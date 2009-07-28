Выплаты «Юлиных тысяч» опять отложили - неизвестно на когда

Выплата компенсаций по обесцененным советским вкладам, которую исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ обещал начать в июне, а затем в июле, снова откладывается.

Об этом газете «Сегодня» (№ 159 от 28 июля) сообщила сотрудник пресс-службы Министерства финансов Украины Екатерина УСТИМЕНКО.

Причем, отмечает издание, выплата компенсаций откладывается на неопределенный срок - в Минфине отказались даже спрогнозировать, когда могут перечислить деньги в Ощадбанк, через который их выплачивают.

Не прояснили ситуацию и в Ощадбанке — там тоже ничего не известно, кроме одного: по постановлению Кабинета министров последний день выдачи компенсаций — 25 декабря.

Однако прогнозы у экономистов пессимистические. Они говорят, что этих денег вкладчики могут и не дождаться (в госбюджете-2009 заложено на компенсации всего 250 млн. грн. против 6,4 млрд. грн., выплаченных в 2008 году).

По мнению народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ, «этих денег нет и быть не может». Она считает, что сейчас, когда идет оздоровление банковской сферы, на которую правительство с трудом находит средства, «выплата даже 250 млн. вкладчикам будет выглядеть, мягко говоря, вызывающе».

Кроме того, отметила К.ЛЯПИНА, косвенно о том, что «тысячи» не будет, говорит и принятый закон «Об оздоровлении банков». По ее словам, проблемные кредиты и проблемные депозиты всех банков хотят сосредоточить в одном учреждении, которое будет с ними разбираться. Поэтому вполне вероятно, добавила она, что «сгоревшие» советские вклады окажутся в том же банке и их ждет судьба облигаций госзайма сталинского периода, которые реструктуризировали и выплачивали около 40 лет.

По оценкам аналитика Международного центра перспективных исследований Александра ЖОЛУДЯ, Кабмин может рассчитывать на серьезное оживление спроса на мировом рынке металла к концу года, что даст значительные поступления в бюджет. «И только тогда премьер сможет выкроить на «тысячу» 250 млн. грн. и бросить их, как свою последнюю гранату, в огонь предвыборных баталий. Но вероятность этого — не более 10%», - считает эксперт.