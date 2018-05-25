Неужели Пукач таки не был в Израиле?

Литвин – «спокоен», хотя спокойным не выглядит… Странно читать категоричные заявления Турчинова (2006 г.), что Пукач покинул Украину… Почему так сдержан Луценко?..

После того, как 14 января 2005 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алексея Пукача (освобожденного в ноябре 2003 года) – с тех пор экс-начальник Департамента наружного наблюдения Управления уголовного розыска МВД оставался самым разыскиваемым украинским гражданином.

На протяжении четырех с половиной лет политики и правоохранители многократно заявляли, что задержание бывшего генерал-лейтенанта прольет полную ясность на трагедию Георгия Гонгадзе – самое громкое дело в новейшей истории Украины.

И вот свершилось! Таинственный беглец обнаружен, взят под стражу и доставлен следователям. И – согласитесь – как это и должно было бы быть. Триумфально – для силовиков, грозно – для злоумышленников, вселяя надежду – для всех людей доброй воли.

Но не стало. Что называется – «не в этой жизни».

С первых минут торжественного объявления о том, что Алексей Пукач задержан, вокруг этого «прорыва» возникла странная атмосфера – совершенно далекая и от триумфа, и от грозы, и от надежды.

Множество странных совпадений, которые в иной ситуации можно было бы списать на случайность, но которые никак не желают «списываться», – выглядят знаковыми на фоне противоречий заявлений СБУ и Генпрокуратуры с утверждениями адвоката задержанного (уже, правда, не адвоката). Противоречия, впрочем, тоже – именно что странные.

Генпрокуратура: с Пукачем работали всю ночь. СБУ: он назвал заказчиков убийства журналиста. Адвокат: Пукача вообще еще не допрашивали. И т.д.

Опять же, очень странно, мягко говоря, прозвучало заявление зампредседателя СБУ Василия Грицака: Пукач назвал заказчиков убийства Георгия Гонгадзе, однако какие именно фамилии были названы, не сообщается по причине тайны следствия.

Но позвольте! Тут уж одно из двух: или тайна следствия, или, если уж рассказывать такие интересные вещи, то будьте последовательны – «имя, сестра!»

В противном случае сенсационное сообщение начинает неприятно напоминать шантаж и попытку цинично манипулировать общественным мнением.

Что, «список Пукача» будет уточняться и дорабатываться?

Трудно не согласиться с Анатолием Гриценко, который усомнился в искренности намерений и эффективности расследования и предположил, что суть задержания – подвесить «на крючок» Генпрокуратуры («и тех, кто на нее влияет») – «известных политиков, кого-то из кандидатов в президенты и их потенциальных спонсоров».

Подвешенными и впрямь могут оказаться многие и даже совершенно неожиданные персонажи. А уж «ожидаемые» беспокоятся заранее.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин: «Я убежден, что это не должно сегодня направляться исключительно как элемент политической борьбы. А то, что происходит, дает основания об этом однозначно говорить». И далее: задержание Алексея Пукача «напоминает дешевый политический спектакль, который разыгрывается под выборы… Если расчет делается на то, чтобы запугать меня, я хочу сказать – я спокоен».

Ряд случайных совпадений – вроде обнаружения Пукача как раз «под выборы» – и впрямь дает право на любые интерпретации и самого события, и реакций политиков.

Относительно же Литвина – может, он и впрямь «спокоен», хотя спокойным нисколечко не выглядит. Но даже если спикер не «спокоен» – то отчего? От того ли, что «на воре шапка горит», или от того, что по собственному опыту времен руководства администрацией Кучмы Литвин знает – объявить что угодно можно и «поверх» реальности. Как на парламентских выборах 2002 года объявили, что возглавлявшийся Владимиром Михайловичем блок «ЗаЕдУ!» получил почти 12% голосов.

Если Литвин все-таки беспокоится, то это, конечно, не зря. Только торопится он напрасно.

Вот Юлия Тимошенко, пусть и выражает некоторое удивление, что бывшего генерала задержали «только сейчас, перед выборами», основной акцент делает на том, что «как бы этот арест не воздействовал на избирательный процесс, расследование по делу обязательно нужно довести до конца».

Вот что значит: на самом деле сохранять спокойствие и не суетиться. Хотя у леди премьера тоже, может быть, есть серьезные поводы для беспокойства.

Помнится, еще в июне 2006 года СБУ сообщала, что в офисе некоего подозревавшегося в противоправных «конвертационных» операциях однопартийца Юлии Владимировны был совершенно случайно обнаружен заграничный паспорт пропавшего генерала.

Труднообъяснимыми выглядят в свете обнаружения «беглеца» и категорические заявления ближайшего соратника лидера БЮТ Александра Турчинова о том, что «Пукач оставил Украину, используя другие паспорта». Напомним, в 2005 году нынешний первый вице-премьер возглавлял СБУ.

А еще во множестве публикаций – и до, и после Помаранчевой революции – выстраивалась линия причастности к делу Виктора Медведчука – ныне тоже не последнего человека при Тимошенко.

Утверждали также, что майор Мельниченко, прежде чем обратиться со своей фонотекой к Александру Морозу, посещал офис «Батькивщины»…

Все эти и многие другие версии, сплетни, дезинформация и домыслы могут найти неожиданное подтверждение в чистосердечных признательных показаниях Пукача.

С другой стороны, в свое время БЮТ вовсю использовал «тень изгнанника», вешая собак на своих недоброжелателей. Это было одно из медийных развлечений летом 2005 года – игра «найти Пукача в Израиле».

Замгенпрокурора Виктор Шокин и все тот же Турчинов вместе со своим заместителем Андреем Кожемякиным (ныне еще одна знаковая фигура в окружении Тимошенко) активно обвиняли друг друга в срыве тщательно подготовленной операции по задержанию Пукача на Земле Обетованной. Поначалу – «тонкими намеками» через прессу, но под конец уже и вовсе напрямую.

Дело-то было по-настоящему скандальным. Пресса писала: «22 июня в Генпрокуратуре состоялось совещание по вопросу Пукача. На следующий день в газете «Сегодня» была опубликована информация о том, что Пукач найден в Израиле…Профессиональная работа журналиста газеты «Сегодня», цель которого найти и опубликовать сенсационный факт, стала возможна в силу совершения должностного преступления кем-то в Генеральной прокуратуре, либо кем-то из участников данного совещания. Вот интересно, хоть на этот раз возбудит та же Служба безопасности уголовное дело по статье 378 УК (от штрафа до трех лет) и привлечет ли человека, передавшего информацию журналисту? Тем более что и личность высокопоставленного информатора известна». («Зеркало недели», 25 июня – 1 июля 2005 г.).

Подозреваемый «высокопоставленный информатор» не оставался в долгу. В интервью «Сегодня» замгенпрокурора Виктор Шокин заявил, что при задержании Пукача в Израиле СБУ отказалась от помощи Генпрокуратуры, что Турчинов, а позже и Кожемякин, отказались от предложения сразу предоставить израильтянам необходимые доказательства вины экс-генерала и что «в итоге… время упустили, а может, и Пукача спугнули».

После отставки первого правительства Тимошенко страсти по Пукачу разгорелись с новой силой.

«Мы были довольно близки к тому, чтобы задержать Пукача. Но существуют команды людей, в том числе и в Генпрокуратуре, и в окружении Президента, которые не были заинтересованы в этом», – заявлял уже экс-председатель СБУ Турчинов и прозрачно намекал на некие «гарантии», данные Виктором Ющенко бывшему Президенту Кучме.

Сейчас, когда, как утверждается, самый разыскиваемый на свете Пукач никогда не покидал пределов Украины, все эти игры выглядят нелепо и смешно – как издевательский рассказ Марка Твена о поисках белого слона – в то время как бедное животное умирало в подвале полицейского управления. «Славны дела твои, о сыщик! Ты, правда, не всегда проявляешь достаточную расторопность при розыске таких мелочей, как затерявшийся слон, ты гоняешься за ним день-деньской, а ночью в течение трех недель спишь по соседству с его разлагающейся тушей, но в конце концов ты обнаружишь пропажу, если тот человек, который затащил слона в твой дом, приведет тебя туда и ткнет в него пальцем».

Но сейчас-то речь идет не об анекдотическом слоне, а о подозреваемом в совершении самого резонансного преступления. И ситуация четырехлетней давности нуждается в каких-то разъяснениях.

Еще можно понять, почему не спешат с комментариями непосредственные участники – Шокин, Турчинов и Кожемякин, которые явно не рвутся выставлять себя на посмешище. Бютовцы, кроме того, хотели бы, вероятно, подождать и посмотреть, в какую сторону пойдет следствие и информационная атака.

Но крайне сдержан в своих высказываниях и министр внутренних дел Юрий Луценко, обычно в разговорчивости уступающий разве что Нестору Шуфричу.

Что МВД не причастно к задержанию своего бывшего генерала – просто «отмазка». В 2005 году МВД тоже было непричастно, и это не помешало Юрию Витальевичу критиковать израильскую неудачу, утверждая, что действия спецназа СБУ повергли правоохранительные органы Израиля в шок: «Они (израильтяне) еще никогда не видели на своей территории таких людей».

Сейчас, казалось бы, самое время продолжить мысль. Понятно, что политические альянсы Луценко с тех пор неоднократно изменялись, но можно было бы перефразировать свое балагурство и в самом благожелательном смысле – израильтяне, дескать, тогда еще были повергнуты в шок: они еще никогда не видели на своей территории таких людей – профессионалов настолько высокого уровня. Которые приехали и сразу же разобрались, что Пукача нет и никогда не было в Израиле. И уехали готовить нынешнее его задержание.

Но нет, и в благожелательном для своих соратников смысле комментировать события Луценко не торопится. Похоже, он тоже ждет дальнейшего развития ситуации.

Строго говоря, это ощущение – «имя, сестра!» – и впрямь доминирует со дня объявления о задержании экс-генерала. И это очень симптоматично. Это означает, помимо прочего, что в «деле Пукача» важна в первую очередь его политическая интерпретация, при том, что раскрытие собственно «дела Гонгадзе» давно уже отступило на второй план.

И еще. Это только кажется, что затягивание следствия и интригующие «сливы» позволят «держать интригу» и наращивать напряжение. Пиар вообще плохо работает, если заранее ясно, что это именно пиар. Поэтому на самом деле все будет с точностью «до наоборот».

Чем дольше СБУ и ГПУ будут держать паузу, тем меньше доверия будет тому, что, в конце концов, будет объявлено.

И это тоже трагедия. Потому что, вполне вероятно, объявленное будет правдой.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН