За политреформу взялись Кучма и Кравчук (фоторепортаж)
16:18, 30 ноября 2006
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Круглый стол «Конституционная реформа в Украине: что дальше?» собрал бывшую политическую элиту, научных работников и политологов. Обсудили будущее не только реформы, но и элиты. Кучма саркастически отметил: “В Украине политэлиты нет”...
Круглый стол «Конституционная реформа в Украине: что дальше?» собрал первых лиц бывшей политической элиты, научных работников и несколько политологов. Обсудили не только будущее политической реформы, но и политической элиты. Экс-президент Леонид Кучма саркастически отметил: “в Украине политической элиты нет”...
Кучма: политическая реформа – это положительно...
Кравчук: конечно, мы же ее не из носа выковыряли
А вот элита политическая – она разве есть?
Вот и Леонид Макарыч вам скажет..
Как, нет, совсем?
Кучма: ну разве что вот такая маленькая...
Литвин: по-видимому, все же есть, но немного больше... Вот такая..
Иван Плющ: (удивленно): А как же мы – не элита?
Кучма: ну разве что такая... Но я форель и больше ловил...
Фесенко – Ермолаеву: я вам как политолог политологу скажу: тоже мне элита...
Коммунист Крючков: а это что за зверь – политическая элита? Это те, что чай с сахаром пьют?
Михаил Погребинский: оба-на... А я думал – в элиту попал...
Кучма: И вот, что я вам скажу...
Плющ: эх, говори, Данилыч, чего уж там?
Кучма: куда же мы с такой элитой – да в светлое будущее?
Литвин, всхлипывая: и правда, куда же нам с такой элитой?
Фото Дмитрия Стаховского
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