Литвин о деле Пукача: не выйдет, не запугают

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что задержание бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА становится элементом политической борьбы перед президентскими выборами.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН сказал, что надеется, что «в этой страшной истории будет поставлена объективная точка» (по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе - УНИАН). По его словам, важно, чтобы «следствие было объективным и беспристрастным».

В то же время, он подчеркнул, что события, которые происходят в последние дни, свидетельствуют о том, что речь идет о «пьесе на несколько действий и на нескольких актеров, причем поставленной не очень удачно». В.ЛИТВИН подчеркнул, что когда хотят выяснить истину, то сначала расследуют дело, а не дают оценки. По его словам, пока все происходит «с точностью до наоборот».

В.ЛИТВИН сказал, что необходимо выяснить, «кто заказывал и организовывал соответствующие пленки, и я убежден, что это те первоисточники, которые причастны к развитию событий в Украине».

Он отметил, что задержание А.ПУКАЧА не должно быть элементом политической борьбы накануне президентских выборов. По его словам, «то, что происходит, дает основания об этом однозначно говорить». Отвечая на вопрос по поводу упоминания и его фамилии среди возможных заказчиков убийства Георгия Гонгадзе, В.ЛИТВИН сказал: «Было бы странно, если бы не называли».

По его словам, создается впечатление, что «сработала дирижерская палочка – сразу все заговорили». «Не выйдет, не запугают», - сказал он.

В.ЛИТВИН считает, что эти события свидетельствуют о том, что те рейтинги, которые сейчас публикуются, не отвечают действительности, потому что в противном случае не было бы организовано «такого дешевого зрелища».

В.ЛИТВИН уверен, что должно быть расследовано дело об убийстве Г.Гонгадзе и установлена истина. «Я думаю, что не там ищут», - подчеркнул он.