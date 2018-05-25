Тарас Чорновил: Не хочу, чтобы на отцовой могиле происходили драки

Согласие народного депутата Тараса Чорновила на эксгумацию тела своего отца Вячеслава Чорновила стало едва ли не сенсацией. И появилась надежда, что на трагическое событие десятилетней давности наконец прольется свет. Однако буквально через день сын Героя Украины отозвал свое разрешение. О мотивации этих поступков - и первого, и второго, а при случае и о ситуации в Верховной Раде - из уст самого политика. Пан Тарас, Вы отозвали согласие на эксгумацию тела Вашего отца, что собираетесь делать дальше? Так, я даже не хочу встречаться со следователями. Они начали присылать мне какие-то повестки: «В случае неявки будет применен повод». Они должны были бы знать, что согласно законодательства, они не имеют права мне этого посылать. Пригласить дать свидетельства, да, но все остальное – нет. Они хотят меня заставить подписать согласие на эксгумацию.

Простите, это мое дело. Я написал очень жесткое письмо Генпрокурору, пока я не получу стопроцентные объяснения относительно четырех, отмечаю, четырех фактов разглашения информации по следствию, что привело к серьезным последствиям.

Второе – заверения абсолютной гарантии, что не будут разглашать детали, когда именно должна состояться эксгумация. Так как идут президентские выборы, у нас море людей психически неуравновешенных и политически озабоченных, не говоря о том, что у нас есть кандидаты, которые на этом очень красиво будут играть.

Я не хочу, чтобы на отцовой могиле происходили драки: одни - за эксгумацию, другие - против. Где будут ложиться костями на ту могилу, другие их туда будут сбрасывать, а третьи перед телекамерами будут рассказывать, какая преступная власть, а мы – самые большие защитники Чорновола.

Поэтому пока я не получу стопроцентной гарантии, что такого не произойдет, я ни при каких обстоятельствах разрешения на эксгумацию не дам.

Думаю, будет лучше всего, если это будет после выборов. У следствия пока нет ответа даже на два формальных вопроса. Первое – обстоятельства смерти, второе – момент. Они даже не знают, какие конкретно ранения стали причиной смерти. Для таких моментов эксгумация нужна, а для самого следствия – нет.

Думаю, что с задержанием Пукача все должно больше проясниться...

Я вспоминаю, когда шло еще первое расследование, следственная комиссия, в частности при Рухе, и многие люди, которые имели отношение к силовым структурам, подходили потихоньку, давали информацию, что Пукач лично координировал слежку за отцом, его машиной в Кировограде.

Позже поступила информация, которую я трактую как недоказанную, в машине (об этом вспоминает и Удовенко), которая сопровождала их всю дорогу и исчезла буквально за несколько минут перед самой аварией, находился сам Пукач.

То есть появилась прямая привязка его к этому делу. Я об этом время от времени вспоминал, журналистам в том числе, однако особо на этом не акцентировал, так как никто не надеялся, что Пукач когда-то окажется в руках украинского правосудия.

Сейчас, когда он очутился здесь, это дает серьезные основания надеяться, что в деле Вячеслава Чорновола будут определенные сдвиги.

Я направил обращение генпрокурору, чтобы Пукач обязательно был допрошен не только по делу Гонгадзе, но и по делу Чорновола. И чтобы обязательно были выполнены все следственные действия.

Информация относительно задержания Пукача вся какая-то половинчатая. Человек, которого показывали на экране, аж совсем не похож на того Пукача, которого я знал: самонадеянного, откормленного, спесивого. Я увидел запуганного, очень странного мужчину. По-видимому, это и в самом деле он. Не думаю, чтобы уж настолько блефовали прокуратура и СБУ, и какое-то постороннее лицо называли Пукачем. Но как он появился в Украине, на каком основании, для чего? Ответа у меня на это нет.

Очень хорошо помню заявления нашего Президента и многих других, вроде бы Пукач находится в Израиле. Почему он вернулся в Украину, для чего был сделан такой спектакль? Ответа на это у меня нет.

Вашему отцу тогда угрожали?

Да, но он мало об этом рассказывал, так, будто не обращал внимания. У него всегда была вера, что в этой стране все чище, чем было в действительности. Помню, он сказал фразу, дословно: «Они не посмеют меня убить». Оказывается, посмели...

Ваши бывшие однопартийцы блокируют трибуну ВР. Вы их поддерживаете в этом?

Сейчас что-то глупое творится в стране, а я не привык смотреть на это с далекого расстояния. Это меня загоняет в депрессивное состояние.

Я не собираюсь принимать участия в блокированиях трибуны. Более того, за все кадровые вопросы я готов проголосовать, потому что они абсолютно адекватны. На вице-премьера по гуманитарной политике идет мэр Кривого Рога, человек действительно нормальный, соответствующий. Или, например, на другую должность идет ректор Киевской политехники. Тоже вполне привлекательная фигура. Он сумеет в определенной мере где-то прикрыть Ивана Вакарчука, поскольку Вакарчук очень хороший ректор, позитивный министр, но пока не научился пробивать чиновнических стен головой.

Вакарчук для меня – фигура абсолютно персона грата. Он выработал хорошую концепцию, вполне позитивную. Однако его концепция, кроме нервов и настойчивости министра, должна быть обеспечена еще параллельным, адекватным финансированием по всей системе образования. Но, чтобы выбить деньги у Кабмина, нужно уметь зайти и громко выступить. А он никогда не работал чиновником, потому делать этого не умеет. Думаю, много недоработок связаны именно с этим.

Я никогда и ни за что не проголосую за увольнение Вакарчука.

Эти блокирования у меня вообще вызывают грусть… Верховная Рада – это мое рабочее место уже девять лет, но такого маразма, как сейчас, откровенно говоря, я не видел. Были драки возле трибуны, толкотня, срывали заседание, то есть было все, но чтобы тупо блокировать и не объяснить ради чего. А так, чтобы не дать работать.

Прошу прощения, вы что с Марса прилетели и собираетесь назад туда улететь?! Да, они могут уехать в Монте-Карло или на дачу в Подмосковье, а мне здесь жить.

Не могу спокойно наблюдать, как абсолютно разумные люди из Партии регионов, как бараны, покоряются абсолютно дебильным указаниям сверху. Они выполняют команду человека, которыйя вообще не приходит в зал, потому что говорит, что ему гадко там находиться.

Какая именно часть Партии регионов отдает приказ блокировать трибуну?

Как по мне, возникает вопрос – из какого полушария головного мозга Виктора Януковича? Один день он говорит, что мы не будем мешать работать ВР, а на другой, иногда даже через несколько часов, второе полушарие, не посоветовавшись с первым, дает указание срочно штурмовать, кромсать систему Рада. Потому мне тяжело сказать, какое полушарие будет работать дальше.

Я сейчас не чувствую удовольствия от своей работы. Я его чувствовал только, когда был мажоритарщиком в IV-м созыве, при том всем, что мы были во фракциях. Но я мог сказать: «Я не буду голосовать за то, что вы предлагаете, потому что это нечестно». Но и лидеры фракций тогда не совали дебильных, глупых или преступных решений.

Да, время от времени лидер фракции мог подойти и поросити о чем-то: «Это вопрос немножко скользкий, но партия за это получит возможность профинансировать избирательную кампанию. Ребята, поддержите». Вот так с нами говорили, а не так, как сейчас.

Сейчас фракция никогда не знает, как она будет голосовать. Например, все идут в зал и думают, что будут голосовать «за», начинается голосование, а Чечетов показывает горизонтально, что значит «нет». Тогда у всех просто отвисают челюсти.

Это гадко и позорно.

А какие вообще настроения в партии? Напомню, что я уже не только внепартийный, но и внефракционный. Хотя это и незаконно они сделали.

Вижу, что люди в партии дико недовольны тем всем, что есть. Но они молчат. Это комментируется тем, что всем показывают большие рейтинги и Янукович жестким тоном рассказывает: «Смотрите, выборы пройдут и вам все-таки что-нибудь будет нужно. А я стану президентом». Это как в фильме о Капитошке, чтобы все боялись и не насмехались... Ну вот, пока все боятся, остерегаются, потому что неизвестно, а может как раз станет президентом.

Однако появляется все больше и больше людей, которые начинают это игнорировать, потому что они видят, что места в следующей фракции им уже нет.

Есть ли у Вас информация о переговорах с БЮТ, ведутся ли они сейчас?

На высоком уровне - нет. Только на средне-низком, то есть заместителей председателя Партии, вроде Клюева, Колесникова. Скажем, достаточно знаковых, но не слишком влиятельных депутатов.

Убежден, что Лавринович с Портновим ведут переговоры и что эта информация идет наверх: докладывается, что там предлагается.

Это значит, если оно ведется на таком уровне, может так тянуться хоть сто лет, но результата не будет.

Каковы Ваши планы на ближайшее политическое будущее?

Членом партии я точно уже не хотел бы быть. Наедся. Буду депутатом, или нет? Бог его знает.

На эти президентские выборы думал вообще отстраниться, но, опять же, это был бы не я. Я буду поддерживать Тигипка.

Начнем с того, что из основных кандидатов, которые идут на выборы и имеют хоть какой-то шанс, Тигипко -единственный по национальности украинец. Из Молдовы, но из украинского, националистического села. Янукович – белорус. Тимошенко – не знаю кто. Яценюк… Обойдем эту тему. Ющенко я уже не рассматриваю как серьезного кандидата.

Разговаривала Оксана Климончук