Кировоградский облсовет оставил Голованевский лес за Лозинским

Депутаты Кировоградского областного совета отклонили протест прокурора области на решение о предоставлении в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское» более 26 тыс. гектаров охотничьих угодий.

Как передает корреспондент УНИАН, сессия облсовета была специально созвана сегодня для рассмотрения этого вопроса.

Во время выступления заместитель прокурора области Леонид ЛАХТЮК сообщил, что проверку законности решения инициировала Генеральная прокуратура Украины.

«Было установлено, что ни Голованевская, ни Ульяновская райгосадминистрации как владельцы земельных участков не согласовывали предоставления хозяйству в пользование охотничьих угодий. Кроме того, решение было принято без соответствующего представления областного управления лесного и охотничьего хозяйства и без согласования с облгосадминистрацией. Также установлено, что из почти 4 тыс. владельцев и пользователей земельных участков на территории охотничьих угодий только 12 предоставили свои согласования на передачу», - сообщил Л.ЛАХТЮК.

Он отметил, что Генеральная прокуратура настаивает на отмене решения о передаче в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское» охотничьих угодий и уже обратилась по данному вопросу в столичный суд.

В свою очередь депутаты во время обсуждения указывали на то, что до принятия решения получили все необходимые согласования. Начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Иван ЗАХАРЧЕНКО утверждал, что представление было сделано.

«Ходатайство и объяснительная записка от управления были. К тому же, доля лесов на территории упомянутых охотничьих угодий составляет всего 6,5 тыс. га, остальные – земельные участки», - сказал И.ЗАХАРЧЕНКО.

В то же время на вопрос, какую сумму прибылей получил областной бюджет со времени передачи угодий в пользование (решение было принято 21 марта 2008 года - УНИАН), начальник управления ответить не смог.

После обсуждения депутаты не поддержали протест прокуратуры. Из 70 зарегистрированных депутатов облсовета за отклонение протеста проголосовали 56, воздержались 5, против – 2, не принимали участия в голосовании 7.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское», в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб Валерий Олийнык, 1954 года рождения. Расследованием уголовного дела занимается Генеральная прокуратура Украины.

15 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила о выявлении грубых нарушений при передаче в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское» 26,4 тыс. гектаров охотничьих угодий.

Генпрокуратура подала в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании незаконным и отмене решения Кировоградского областного совета и договора об условиях ведения охотничьего хозяйства с ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское».