Луценко: мое увольнение заказали антикризовики

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что его увольнение “заказали” некоторые представители антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в своем выступлении в Верховной Раде Ю.ЛУЦЕНКО назвал все обвинения, зафиксированные в отчете Временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в органах внутренних дел, заказными.

“Все, что делалось вокруг публикации (в газете «2000» – УНИАН), является исключительно желанием уволить министра внутренних дел», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В контексте сказанного министр заметил, что это уже 9-я попытка освободить его от должности.

Он, со своей стороны, привел следующие результаты, которые были достигнуты в работе МВД во время руководства им этим ведомством. Так, в частности, он проинформировал депутатов, что на протяжении 2005 года подразделениями Департамента внутренней безопасности МВД за правонарушения к ответственности было привлечено 594 сотрудника милиции, в 2006 году – уже 581, в то время как в 2004 и 2003 годах эти цифры составляли, соответственно, 186 и 68.

Кроме того, министр отметил, что органами МВД были возбуждены дела по фактам коррупционных действий в отношении более 900 руководителей органов власти; количество фактов выявления взяток выросло втрое. Хотя судами рассмотрены и вынесены решения только по 30% материалов, которые были направлены на их рассмотрение, констатировал Ю.ЛУЦЕНКО.

Продолжая свой комментарий отчета комиссии Владимира СИВКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что он не хотел работать министром в этом правительстве, но согласился на это по просьбе Президента. «Я надеялся на мирное сосуществование двух систем… Но есть реваншисты, которые этого не дают», - сказал он.

Обращаясь к народным депутатам, в частности, представителям коалиции, министр сказал, что «честные выборы никому из вас, уважаемые господа, сегодня не нужны! Люди раскусили ваше улучшение (жизни) уже сегодня! И поэтому опять вам нужен админресурс МВД, я так понимаю?».

В своем выступлении Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что «рано или поздно мое место будет в оппозиции. Хочу разочаровать… Я не буду фактором раскола украинских демократических сил. И моя рука протянута Юлии Владимировне (ТИМОШЕНКО) и Роману Петровичу (БЕССМЕРТНОМУ)», - сказал он.

В конце своего выступления министр, обращаясь к депутатам, пожелал: «Снимите ЛУЦЕНКО, но помните, что 300 тыс. сотрудников милиции защищают ваше спокойствие жизни сегодня».

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия ВР по проверке фактов коррупционных действий и злоупотреблений служебным положением со стороны отдельных должностных личностей МВД Украины считает нецелесообразным дальнейшее пребывание Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел.

Как заявил сегодня на заседании парламента председатель ВСК Владимир СИВКОВИЧ, ВСК, в частности, констатирует «не только признаки системности в злоупотреблении служебным положением и коррупционных проявлениях, но и демонстративное нежелание высшего руководства МВД признать реальные факты и объективно оценить сложившуюся ситуацию».

После этого ВР приняла постановление, которым предусмотрено обратиться к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.

Справка УНИАН. ВСК для проверки фактов коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных личностей Министерства внутренних дел Украины, изложенных в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года, была создана 2 ноября.