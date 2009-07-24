Рада заработала

В Верховной Раде Украины началась внеочередная сессия парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в 11.40 в президиум парламента вошел председатель ВР Владимир ЛИТВИН после заседания согласительного совета. В 11.41 официально была открыта внеочередная сессия. Председатель ВР напомнил, что внеочередная сессия ВР была созвана по инициативе 151 депутата.