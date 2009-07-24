Открыть сессию ВР планируют в 11.00

На 11.00 запланировано открытие внеочередной сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что в 10.45 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций парламента, а после этого в 11.00 будет открыта внеочередная сессия парламента.

Как сообщал УНИАН, в заседании Согласительного совета был объявлен перерыв на 15 минут, но после этого определенного времени на заседание не явились представители фракций БЮТ и Партии регионов.

В.ЛИТВИН сообщил, что Согласительный совет продолжится в 10.45.