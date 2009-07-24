Сегодня ВР соберется на внеочередную сессию

Сегодня в 10.00 состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины.

Сессия объявлена по инициативе фракции Блока Юлии Тимошенко.

Во время сессии планируется рассмотреть 11 вопросов: проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно компенсации НАК «Нафтогаз Украины»); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков; проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины; проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей); проект закона о внесении изменения в Конституцию Украины (относительно ограничения депутатской неприкосновенности), а также несколько проектов постановлений о кадровых назначениях в правительстве.

Однако представители фракции Партии регионов заявили, что заблокируют работу парламента, если первым вопросом повестки дня не будет рассматриваться законопроект об изменениях в государственный бюджет относительно повышения уровня прожиточного минимума и минимальной зарплаты. На рассмотрении этого вопроса “регионалы” настаивают уже несколько недель.

Сессии будет предшествовать заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов ВР.