В УНИАН представят свидетельства очевидцев ”покушения” на херсонского губернатора

1 декабря в 15-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Покушение на Херсонского губернатора: инсценировка или реальность (О событиях, произошедших 26 ноября на околице Херсона при участии губернатора Херсона, который в нетрезвом состоянии инсценировал покушение на свою жизнь)”. На пресс-конференции будут предоставлены документы, видеозаписи и свидетельства очевидцев, подтверждающие факт отсутствия покушения на губернатора Бориса Силенкова. Участники: член союза журналистов Украины Людмила Башкирова, свидетели события (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.