В УНИАН представят свидетельства очевидцев ”покушения” на херсонского губернатора

13:10, 30 ноября 2006
Политика
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1 декабря в 15-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Покушение на Херсонского губернатора: инсценировка или реальность (О событиях,  произошедших 26 ноября  на околице Херсона при участии губернатора Херсона, который  в нетрезвом состоянии инсценировал покушение на свою жизнь)”.  На пресс-конференции будут предоставлены документы, видеозаписи  и свидетельства очевидцев, подтверждающие факт  отсутствия покушения на губернатора Бориса Силенкова. Участники:  член союза журналистов Украины Людмила Башкирова, свидетели события (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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