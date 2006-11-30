Фракция КПУ призывает Мороза отозвать Закон о Голодоморе

Фракция КПУ призвала председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА отозвать закон о Голодоморе 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО. По его мнению, было нарушено право фракции КПУ внести изменения в соответствующий законопроект, когда он принимался в парламенте.

По словам лидера коммунистов, А.МОРОЗ должен «отозвать данный закон, поскольку Вы не правы, Вы нарушили регламент”. Он порекомендовал фракции КПУ внести изменения в принятый закон.

По словам П.СИМОНЕНКО, коммунисты выступают за отмену нормы об ответственности за отрицание Голодомора 1932-1933 годов. По его словам, это значит, что люди не будут иметь возможности изучать архивы, проводить научные конференции и обсуждать проблемы с коллегами относительно этих событий.

В свою очередь А.МОРОЗ отметил, что никакого нарушения Регламента ВР не было, а в законе речь идет о том, что Кабинет министров должен предложить законодательные акты относительно ответственности за отрицание Голодомора.

Обращаясь к П.СИМОНЕНКО, председатель ВР заметил, что тогда коммунисты смогут в полной мере высказывать свою позицию и отстаивать ее.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября парламент принял Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенном Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных А.МОРОЗОМ. "За" данный законопроект проголосовали 233 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины. В то же время из фракции Партии регионов данный закон поддержали только двое народных депутатов.

Закон признает Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. В то же время при принятии данного закона депутаты исключили статью, которая предусматривала административную ответственность за отрицание факта Голодомора в Украине.

29 ноября Президент подписал данный закон.