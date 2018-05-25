Байден: США всегда будут стоять рядом

Украина самое демократичное государство региона... Обещания, которые давались в 2004-м, нужно еще выполнить... Шевченко хотел бы знать, почему власти не проявляют политической зрелости, как ее люди?

В Украине побывал вице-президент США Джозеф Байден. Завершая визит, сегодня господин Байден выступил в Украинском доме с лекцией-докладом. На лекцию пригласили украинскую элиту: банкиров, бизнесменов, дипломатов, политиков, культурных деятелей и высшее духовенство. Высокий гость в своем выступлении, помимо того, что дал четкие мессиджи для украинцев, отметил, что сегодняшняя администрация Президента Барака Обамы остается искренним другом Украины. Представляем выступление господина Байдена. “Для меня особая честь выступать перед вами. Знаю, сегодня времена очень сложные для многих, но события, произошедшие более пяти лет назад, вдохновляют меня и сегодня. Море оранжевого цвета, заполнившее Майдан, сотни людей из разных уголков Украины, будут помниться долго.

За сорок лет до событий 2004-го бывший президент США Эйзенхауер стоял в центре Вашингтона, где открыл памятник великому украинскому поэту Тарасу Шевченко. На восьмиметровом памятнике высечены такие слова: «Посвящен освобождению, свободе и независимости всех порабощенных наций». В 1964 году мы смотрели на Шевченко с надеждой, потому что он продолжал мечтать о свободной Украине. И в 2004 году мы увидели, чего могут добиться люди, требуя справедливости. Сегодня украинцы должны гордиться тем, чего они достигли.

Свободные и справедливые выборы стали нормой, в стране практикуется свобода слова.

Украина сегодня самое свободное и демократичное государство этого региона.

Почти в конце своей жизни один из авторов американских свобод Томас Джефферсон, который написал декларацию о независимости, послал письмо своему старому другу и политическому соратнику Джону Адамсу. Там он сказал: «Поколение, которое начинает революцию, редко ее завершает».

В любой истинной демократии свобода является только началом, а не концом. И здесь в Украине ваша свобода является революцией в действии. Обещания, которые давались тогда, нужно еще выполнить.

В продвижении Украины на пути к свободе, демократии и процветанию США будут всегда стоять рядом. Это ваш выбор... Но я вас хочу заверить: мы стоим рядом с вами в вашем выборе.

Администрация Обамы не отступит от своей поддержки сильной и независимой Украины. Определять курс будущего Украины, безусловно, народу Украины, а не кому-либо другому за пределами Украины.

Мы хотим видеть Украину такой, какой она хочет видеть сама себя, – демократическим, процветающим, европейским государством.

Мой визит в Киев состоялся вскоре после визита Обамы в Москву. Кстати, они планировались одновременно. Были некоторые суждения о перезагрузке связей с Россией, о чем я говорил в выступлении в Мюнхене. Знаю, что эта мысль вызывала некоторые дискуссии, якобы улучшение отношений с Россией каким-то образом помешает нашим связям с Украиной.

Хочу четко сказать: с перезагрузкой наших отношений с Россией мы повторно подтверждаем нашу поддержку независимой Украине. Мы понимаем, что не должно быть сферы влияния или возможности любой другой нации наложить вето на выбор, который сделало независимое государство. Мы не верим, что партнерство с одной страной может быть за счет другой страны. Так не было, нет и не будет.

Как я уже говорил в Мюнхене, мы отклоняем принцип сфер влияния как идею XIX века, которой нет места в XXI веке.

Мы придерживаемся принципа – суверенные государства имеют право принять свое собственное решение, определить собственную внешнюю политику и выбрать собственных союзников. Президент Обама две недели назад в Москве еще раз это подтвердил.

Мы также подтверждаем заверения о безопасности, которые дали США, Россия и Великобритания в Украине в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Наша заинтересованность Украиной подтверждается нашей помощью – 120 миллионов долларов для поддержки мира и безопасности, усиления демократических мероприятий, продвижения экономического развития, модернизации ваших Вооруженных Сил, Чернобыльского укрытия, борьбы с ВИЧ/СПИДом, улучшения здоровья детей.

Мы также продолжаем поддерживать решение Международного валютного фонда о предоставлении 16 миллиардов долларов помощи Украине для выхода из чрезвычайно сложных времен. Мы работаем с Украиной над изменением ее Вооруженных Сил, чтобы они могли защитить свое Отечество и сделать свой вклад в глобальную безопасность.

Мы сегодня скорбим, скорбим вместе с вами в связи со смертью шести украинцев, которые погибли в авиакатастрофе на прошлой неделе в Афганистане... У нас, к сожалению, есть опыт скорби.

В декабре прошлого года США согласовали Хартию о стратегическом партнерстве. Сегодня ваш Президент и я согласовали: Комиссия стратегического партнерства США – Украины начнет заседать в этом году в Вашингтоне, чтобы углубить наше сотрудничество в области безопасности, экономики, торговли, энергетики и верховенства закона.

США поддерживают Украину в ее углублении связей с НАТО и ЕС. Однако мы признаем, что это ваш выбор. Мы понимаем, как далеко и как быстро Украина сделала продвижение на своем пути. Это уникально.

США не хотят иметь сферы влияния, мы пытаемся построить мир многостороннего партнерства, в котором мы будем работать со странами-единомышленниками, чтобы преодолеть общие вызовы. Чем сильнее будут наши партнеры, тем эффективнее будет наше партнерство. И в этом духе партнерства я хочу предложить вам честную мысль, потому что дружба требует честности. А честная правда такова – большие обещания 2004 года еще не полностью реализованы.

Опять же, если бы поэт Шевченко был сегодня здесь, то что бы он написал об этом моменте? Я убежден, он бы хвалил открытость, плюрализм, свободу прессы, служащую образцом для ваших соседей. Я уверен, что он бы гордился животворным гражданским обществом Украины, вашими выборами. Но он также хотел бы знать, почему власти не демонстрируют политическую зрелость, как люди? Почему есть раскол в общении между лидерами до такой степени, что политические споры мешают прогрессу, особенно в сложные экономические времена?

Украина, считаю, должна обратиться к урокам истории.

Эффективное, ответственное правительство – это единственный способ обеспечить стабильные, предсказуемые условия для инвестиций, служащих двигателем экономического развития. Действующая демократия больше способна внедрять экономические реформы, порой даже болезненные реформы, но столь нужные для экономического роста.

Можете ли мне сказать, где демократия развивается, а экономическая система проваливается?

Зрелые демократические общества выживают потому, что они развивают институты – такие, как свободная пресса, независимая судебная система, эффективная законодательная власть. Это все контроль коррупции, питающей цинизм и прекращающей рост.

В любой стране, включая вашу, компромисс – это не признак слабости, а доказательство силы.

Во время моих встреч вчера было четкое признание того, что остается много сделать, чтобы Украина стала конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов, начиная с реформы вашего налогового кодекса.

Моя мать говорит, что каждый кризис дает определенные возможности. И сегодняшний кризис – это ваша возможность. Международный фонд требует, чтобы ваше правительство (и ваше правительство согласилось) провело реформы по сокращению бюджета, восстановило банковскую систему и сократило субсидии в области энергетики. Как политик я понимаю, насколько сложны эти решения, но это необходимо. Необходимо для вашей конкурентоспособности.

Иногда нужно спросить себя: «Почему ты вообще пришел в политику?». Когда молодой человек идет в политику, я ему говорю: «Сперва задай себе вопрос, что тебя волнует, что ты можешь потерять». Ведь если есть только амбиции... Каждая страна нуждается в политиках, которые боятся что-то потерять ради деятельности.

Когда вы будете работать, вы будете работать не одни, США будут стоять рядом с вами.

Конечно, мы не имеем ответов на все вопросы, но если все будут работать, демократия и свободный рынок будут процветать, то обеспечат людям то, что они хотят: честность, устранение коррупции, хорошую работу, возможность заботиться о своих родителях и воспитывать детей, физическую безопасность и экономические возможности. Когда демократическое общество и свободный рынок обеспечивают эти основные потребности, те, кто продвигает альтернативные формы правления изнутри или извне, не смогут добиться успеха.

Нигде отношения между демократическими обществами не важны так, как в области энергетики. Украина имеет огромные запасы энергоресурсов. Реформа вашего сектора энергетики должна сократить вашу зависимость от внешних поставщиков. Переход к рыночному ценообразованию на энергоносители – это храбрый, необходимый шаг. Поддержка энергоэффективности и сбережения энергии также будет способствовать независимости Украины.

Украина использует втрое больше энергии, чем в среднем страны ЕС, включая Польшу.

Время инертности и беззаботности прошло. Сейчас время действий. Мне очень приятно сказать, что США и Украина согласились провести встречу по вопросам энергобезопасности, чтобы мы искали решения наших больших вызовов. Лидеры наших государств в 2004 году собрались, потому что знали, что свободная и процветающая Украина важнее, чем какой-либо политик или какая-либо политическая партия.

У меня нет сомнения, что украинцы соберутся вместе и объединятся. Когда Шевченко мечтал о свободе, он смотрел на молодую Американскую революцию. В 1858 году он написал: «Чи діждемося Вашингтона з новим и праведним законом?» Сегодня Американская революция не так молода. Когда сегодняшние Шевченко представляют себе свободу, им не обязательно смотреть на США, они могут посмотреть на Украину, на ее мирную революцию.

Украина остается вдохновителем для мира и для этого региона. Ваша Оранжевая революция не завершалась в 2005 году и она не остановилась на ваших границах, мы слышим ее отголосок везде, где люди свободно стоят и требуют, чтобы их голоса услышали.

Я никогда не видел ни одного украинца (а я родился в штате Пенсильвания, где много американцев украинского происхождения), который бы не думал в формате веков.

Вопрос сейчас стоит так: что Украина скажет сегодня, что она скажет своим лидерам – они должны вернуться к прошлому или скажут, что начало ХХІ века запустило новую эру процветания, воли и надежды для всех украинцев?

Надеюсь, вы выберете путь прогресса для своих детей и для мира, который наблюдает за вами.

Действительно, сегодня такой период истории, которого еще никогда не было в вашей стране. Сегодня большой шанс для вашего народа создать действительно сильную, процветающую страну с четкими границами ХХІ века.

Когда ваши дети будут смотреть назад, что они скажут о нас? Что они скажут о США: что сделали или что не сделали США, чтобы помочь? Я молюсь о том, чтобы они сказали, что это было началом (реализации) мечты, того, о чем мы мечтали 400 лет.

Еще раз повторюсь: мы не знаем ответов на все вопросы, но ваш ответ основан на свободе.

Мы стоим с вами!”

Впечатлениями от выступления Байдена мы попросили поделиться приглашенных.

Евгений Марчук, экс-премьер-министр: ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ УГРОЗЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ АМЕРИКОЙ УКРАИНЫ Было несколько ключевых моментов. Один из них – перезагрузка отношений с Россией не несет никакой угрозы для поддержки Америкой Украины. Это вице-президент повторил несколько раз. Второй – риторический вопрос, который он задал тем, кто хочет заниматься политикой. А что, собственно, вас волнует в Украине, господин политик, гражданин Украины? То есть, чего должен остерегаться политик – чтобы Украина не потеряла... Думаю, это хорошая рекомендация, хотя и простая в словах. По-видимому, многих политиков вверху, которых я знаю, эта рекомендация поставила в угол.

В речи мистера Байдена я почувствовал хорошую тональность относительно того, что народ Украины должен решать, он в НАТО или не в НАТО. Мне понравилось, как он сказал, что демократия, Оранжевая революция – это только начало. Он напомнил письмо Адамса: «Те, кто начинает революцию, ее никогда не завершают». Но есть еще фраза из Французской революции: «Революция пожирает своих детей».

Хорошо, что он обратил на это внимание, потому что сегодня много разочарований. Все, кто были мотором Оранжевой революции, провалились во всех направлениях... Очень хорошо, что он обратил внимание людей на то, что когда они будут избирать следующую власть, то должны подумать, куда они хотят: назад или вперед. Думаю, это сигнал.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: США БУДУТ УГЛУБЛЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО И В ДАЛЬНЕЙШЕМ Позитивное впечатление произвело то, что господин Байден нашел возможность выступить перед широкой общественностью и послать несколько основных мессиджей.

Первый – США и в дальнейшем будут уделять надлежащее внимание Украине. Это, очевидно, основной политический мессидж.

Что касается последующего развития нашего государства, возможности выхода из экономического кризиса, то были определены несколько основных отраслей. Среди них – энергетическая отрасль. Я бы даже сказал, газовая отрасль, которая, как было подчеркнуто, нуждается в серьезной реформе.

Другие мессиджи – об эффективности работы нашей власти. Как было сказано, сильная власть позволит видеть Украину развитой, демократической и процветающей страной.

В целом его визит оставляет очень приятное впечатление. Мы увидели спокойное, аргументированное выступление. Мы увидели доброжелательное отношение к Украине. Будем надеяться, что эти слова будут подкреплены конкретными делами. То есть мы еще раз убедились в том, что США являются стратегическим партнером Украины, и они готовы, чтобы это стратегическое партнерство углублять и в дальнейшем.

Сергей Круглик, директор департамента внешнеэкономических отношений Нацбанка: НАМ НАПОМНИЛИ, ЧТО НАША СВОБОДА ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Я услышал для себя большое напоминание, что мы сегодня используем втрое больше энергетических ресурсов, чем страны ЕС. Наша свобода напрямую зависит от энергопоставок. Поэтому, если мы примем радикальную программу энергосбережения и использования энергетических ресурсов, это будет наш прорыв. Даже если мы сократим потребление энергоресурсов хотя бы на треть, а не втрое, как в ЕС, – то все равно мы и экономически, и политически возобновим свою независимость.

Второй серьезный вопрос, который поднял господин Байден и который нам нужно учесть, – это коррупция государственной власти.

Если это будет сделано, то можно будет переходить к другому уровню демократии. К тому уровню, когда уже будет экономическое процветание. Потому что без этих базовых вещей невозможно двигаться дальше.

Записала Ксеня Лесив