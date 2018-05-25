Патриарх Филарет: России пора избавиться от комплекса «ревнивой матери»

Патриарх Украинской Православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к украинскому народу по поводу визита в Украину Московского патриарха Кирилла. Текст обращения приводим полностью:

"Дорогие братья и сестры!

Уважаемые соотечественники!

С 27 июля по 5 августа запланирован визит в Украину Московского патриарха Кирилла – главы Русской Православной Церкви. Что означает для нас этот визит?

У Московского патриарха в Украине есть паства, признающая его своим духовным пастырем. И мы уважаем право Российского патриарха молиться вместе с паствой, проповедью и общением наставлять ее в христианских добродетелях. Ведь конституционное право на свободу совести и вероисповедания, равенство всех конфессий перед государственным законом – важные достижения украинской демократии, которые все мы должны уважать и отстаивать.

Но только ли пастырский характер, несмотря на официальные заявления, будет носить этот визит? К сожалению – нет, не только пастырский. Вместе с церковными делами Российский патриарх будет стремиться обустроить и дела политические. Потому что хотя на патриаршем престоле Москвы владыка Кирилл находится лишь полгода, в действительности именно он, как руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в течение последних почти двадцать лет в значительной мере осуществлял политику РПЦ относительно Украины. Именно на нем лежит большая часть ответственности за разделение Украинской Церкви в 1992 г. и за то, что оно длится до сих пор. Он несет ответственность за использование структур Московского патриархата в Украине как орудия российской государственной политики.

И в настоящий момент выступления и заявления патриарха Кирилла относительно Украины убеждают – он едет к нам не только для того, чтобы служить и молиться. Он едет продолжать то дело, которым занимался два последних десятилетия. Он едет пропагандировать политический проект интеграции Украины в Россию, пропагандировать возвращение к тому единству под властью Кремля, от которого, по благословению Божьему и по воле народа, Украина избавилась в 1991 году.

В устах патриарха Кирилла, как и в устах многих российских политиков, этот политический проект может носить разные названия: «Святая Русь – Россия, Украина и Беларусь», «историческая Русь», «восточнославянская цивилизация», «единство православных народов». Но под разными названиями кроется одна суть – лишение Украины ее независимости.

«Не считайте меня иностранцем», – с улыбкой предлагает Московский патриарх Украине, будто его и наше государства – одно целое. Но до тех пор, пока он не будет иметь украинского гражданства – он будет иностранцем. И это не оскорбление для него – это констатация факта. Потому что Украина не является ни частью России, ни «канонической территорией» Русской Церкви.

На основании Апостольских правил и других церковных канонов, исторических прецедентов и традиций Церкви каждый православный народ, имеющий политическую независимость и собственное государство, имеет право на свою Поместную, то есть автокефальную, административно независимую Церковь. Сама Русская Церковь является и Поместной, и автокефальной, однако упрямо не признает права на такой статус за Церковью Украинской, хотя христианство пришло в земли нынешней России из Киева, а не наоборот. Мы видим, что автокефалию имеют даже те Церкви, которые несут свое служение среди народов, преимущественно принадлежащих к другим конфессиям или даже религиям. Примером этого являются древние Патриархаты Востока и сравнительно молодые Церкви в Польше, Чехии и Словакии, Албании.

Большинство жителей Украины исповедуют православие, а сама она стала независимым государством. Поэтому Украинская Православная Церковь в 1990 – 1991 гг. на своих Соборах признала, что она имеет полное право и основания быть автокефальной, то есть независимой в своем церковном устройстве. Но Московский патриархат неуклонно отрицает это право Украинской Церкви. Он соглашается на самоуправление, автономию или другую форму устройства УПЦ – но только и исключительно под властным возглавлением Русской Церкви.

Именно поэтому нашу Церковь – Киевский патриархат, который не подчиняется церковной власти в Москве, – там объявили «неправильной». Именно поэтому Московский патриархат принимает все возможные меры для того, чтобы поддерживать вокруг нашей Церкви искусственную внешнюю изоляцию, пугая всех «расколом» и «анафемами». Именно поэтому руководство Русской Церкви отказывается от любых переговоров с нашей Церковью, хотя мы всегда открыты для честного и конструктивного диалога.

Следует обратить внимание на то, что и во времена СССР, и в настоящий момент количество православных приходов в Украине и в России почти одинаково. То есть, если Московский патриархат признает независимую Украинскую Церковь, то он потеряет почти половину своей структуры.

В Москве никогда не скрывали тот факт, что единство административной структуры РПЦ на территории бывшего СССР там рассматривают, как рычаг политического влияния на постсоветское пространство, в том числе – на Украину. Рычаг, который используется с одной целью, – вернуть потерянную Кремлем в 1991 г. власть над нашим народом. Рычаг, который позволит воплотить в жизнь средневековую теорию о «Москве – Третьем Риме», – духовном и, что главное, политическом центре для всех славян и всех православных.

Поэтому для Москвы так важно любой ценой и любыми методами сохранять власть Московского патриархата над Украиной. Как видим, это желание продиктовано не церковными, а сугубо политическими мотивами.

Хочу подчеркнуть – мы не пропагандируем ненависть к россиянам или Российскому государству, как нам это приписывают оппоненты. Мы лишь критически относимся к действиям нынешней российской политической и церковной власти, стремящейся лишить Украину независимости. Украинский и российский народы мы считаем братскими народами, которые должны жить в мире, как дружные соседи. Мы имеем много общих страниц истории, мы являемся носителями похожих языков и близких культур. Между нами не должно быть вражды и противостояния.

Но мы – разные народы. Разные, как разными являются взрослые братья, которые хотя и принадлежат к одной семье, но стремятся иметь каждый свою семью и строить свою жизнь согласно собственного мировоззрения.

Всем время наконец осознать: Украина – не Россия!

Возможно это не нравится российским политикам или церковным деятелям, но это – неоспоримый факт. Однако, к сожалению, в отношении к Украине они часто ведут себя, как ревнивая мать, которая никак не может отпустить из-под своей опеки взрослого сына. Которая не дает ему жениться, построить собственную семью. Которая ревниво разрушает его взаимоотношения с женой, потому что считает ее своей соперницей в борьбе за сыновнее послушание. Которая на каждое проявление самостоятельности отвечает упреками: «Я тебя вырастила, а ты меня не слушаешь, хочешь оставить!» Любой опытный психолог скажет, что такая ревнивая мать думает, что она руководствуется благими намерениями, но в действительности отравляет собственную жизнь и калечит жизнь сына. России пора избавиться от этого комплекса «ревнивой матери».

Нас веками считали «младшим братом». Но мы – не «младший брат», никогда им не были и никогда им не станем. По милости Божьей волей народа мы имеем независимое Государство – то, чего не имели со времен падения княжего Киева, что из-за ссор и раздоров не смогли сохранить при Гетьманщине и в годы революций. Наша государственная Независимость была провозглашена 24 августа 1991 года, а 1 декабря 1991 года она была утверждена на Всеукраинском референдуме 92 процентами голосов. И хотя и в настоящий момент в нашем украинском доме много чего еще не так, как нужно, но быть хозяином в своем доме всегда лучше, чем жить в чужом или быть наймитом на чужой работе.

Братскому российскому народу, его политическим и церковным возглавителям время признать это. Время признать наше право независимо строить собственное будущее – как государственное, так и церковное. Добрососедское, взаимополезное, но – независимое.

Нам известно, что все эти мысли и пожелания украинские общественные деятели в письменном виде и устно хотят донести до главы РПЦ. Они хотят выразить свой протест против политических планов руководства Русской Церкви. Украина – демократическое государство, поэтому общественность имеет полное право сделать это в разрешенных законом формах. Но, имея достоверную информацию о подготовке пророссийскими силами и даже спецслужбами силовых провокаций, мы настойчиво призываем участников акций протеста сохранять выдержку, помнить о своей христианской ответственности, вести себя в рамках разрешенного законом, в любом случае не применять силу и не поддаваться на провокации. И теперь уже вокруг визита патриарха Кирилла определенные российские СМИ стремятся развернуть очередную антиукраинскую истерию. Мы не можем повлиять на совесть ее организаторов, но призываем всех украинских патриотов не давать повод для обвинений. Как христиане и гостеприимные хозяева, мы должны проявить надлежащую сдержанность даже перед строптивыми гостями.

Киевский патриархат не будет принимать участия в акциях протеста. Как Церковь мы будем молитвой и богослужением 27 и 28 июля отмечать 1021-ю годовщину Крещения Киевской Руси-Украины и праздник равноапостольного князя Киевского Владимира Крестителя. Мы будем просить Бога благословить Украинскую землю, народ и государство миром, единством, духовным и общественным процветанием. Мы будем молиться о преодолении разделения Украинской Церкви. Мы будем молиться за патриарха Кирилла, чтобы Господь склонил его сердце к поиску настоящего понимания между Русской и Украинской Церквями. Мы будем молиться о мире и добрососедстве между Украиной и Россией. Мы призываем к этой молитве всю нашу паству и всех православных христиан Украины.

С целью поиска конструктивных путей преодоления церковного разделения и образования в Украине единой Поместной Правосланой Церкви, этим Обращением мы еще раз публично извещаем о нашей готовности во времени визита патриарха Кирилла провести встречу или на уровне Предстоятелей наших Церквей, или на уровне полномочных делегаций. Во время этой встречи мы хотим передать руководству РПЦ наши письменные предложения относительно путей преодоления существующих противоречий. В случае, если до начала визита мы не получим официального подтверждения возможности такой встречи, мы направим свои предложения в форме открытого обращения в СМИ.

Мы верим, что правда и христианская любовь способны преодолеть все препятствия. Потому что не в силе Бог, а в правде. Потому что Он есть Любовь.

Призываю на всех вас Божье благословение!

От имени УПЦ Киевского Патриархата

ФИЛАРЕТ, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины"