НАТО продолжит интенсифицированный диалог с Украиной

НАТО подтверждает намерение продолжить интенсифицированный диалог с Украиной.

Об этом говорится в декларации Рижского саммита НАТО, текст которой передан УНИАН.

“Мы подтверждаем, что НАТО продолжит Интенсифицированный диалог с Грузией и Украиной, который включает вопрос политического, военного, финансового и сотрудничества в области безопасности в соответствии с намерениями этих стран обретения членства”, - подчеркивается в декларации.

В документе отмечается, что НАТО подтверждает важность Особого партнерства, которому в будущем году исполнится 10 лет.

“Мы ценим значительный вклад Украины в общую безопасность, в частности, в виде участия Украины в операциях НАТО и в усилиях к укреплению регионального сотрудничества”, - отмечается в документе.

НАТО также призывает Украину продолжить активное содействие улучшению региональной безопасности, и заявляет о готовности продолжить помощь Украине в имплементации важных для нее реформ, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны, реформировании оборонно-промышленного комплекса и борьбе с коррупцией.