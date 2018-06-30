Почти 70% наших посетителей поддерживают идею отмены политической реформы, которая ограничила конституционные полномочия Президента Украины и расширила функции парламента и правительства. Четверть Интернет-пользователей не одобряет упразднения реформы.

В целом на вопрос УНИАН “Поддерживаете ли Вы отмену политической реформы?” ответило 1788 посетителей веб-страницы агентства (по состоянию на 29 ноября, 15.00).

Результаты опроса следующие:

“Да” – 68,7%;

“Нет” – 25,1%;

“Не знаю” – 3,1%;

"Мне все равно" – 2,7%;

"Другое" – 0,4%.

Достаточно однообразными оказались “собственные” варианты ответа. Главным образом они дублируют предложенные редакцией ответы (преимущественно “да”). Выделяются, в частности, такие: “Тогда и Президент у нас нелегитимен”; Каким быть государству – парламентско-президентскому или президентско-парламентскому, – должен был решать народ Украины”; “Ющенко предал”; “Частично”.

В представленных результатах суммированы ответы на украиноязычнойи русскоязычнойверсиях сайта. Опрос продолжается.