Поддерживаете ли Вы отмену политической реформы?
Почти 70% наших посетителей поддерживают идею отмены реформы, которая ограничила полномочия Президента Украины и расширила функции парламента и правительства... “Это должен был решать народ Украины”... Опрос
Почти 70% наших посетителей поддерживают идею отмены политической реформы, которая ограничила конституционные полномочия Президента Украины и расширила функции парламента и правительства. Четверть Интернет-пользователей не одобряет упразднения реформы.
В целом на вопрос УНИАН “Поддерживаете ли Вы отмену политической реформы?” ответило 1788 посетителей веб-страницы агентства (по состоянию на 29 ноября, 15.00).
Результаты опроса следующие:
“Да” – 68,7%;
“Нет” – 25,1%;
“Не знаю” – 3,1%;
"Мне все равно" – 2,7%;
"Другое" – 0,4%.
Достаточно однообразными оказались “собственные” варианты ответа. Главным образом они дублируют предложенные редакцией ответы (преимущественно “да”). Выделяются, в частности, такие: “Тогда и Президент у нас нелегитимен”; Каким быть государству – парламентско-президентскому или президентско-парламентскому, – должен был решать народ Украины”; “Ющенко предал”; “Частично”.
В представленных результатах суммированы ответы на украиноязычнойи русскоязычнойверсиях сайта. Опрос продолжается.