Сериал «Танцы со звездами» смотрела треть населения Украины

Приз победителей проекта «Танцы со звездами» У Владимира Зеленского спросили, правда ли, что Могилевская сказала: «Зеленский – молодец, будет ему «звиздец»? На что победитель ответил: «Она поняла, что иногда жертвой быть полезно...»

Во вторник Владимир Зеленский и Елена Шоптенко воочию предстали перед журналистской публикой. Судя по заявлениям руководства телеканала «1+1», говорить о том, кто эти успешные молодые люди, излишне, ведь передачи с их участием, по словам организаторов, смотрели около 16 миллионов человек по всей Украине. Но мы на всякий случай напомним: Владимир и Елена – победители шоу «Танцы со звёздами».

Идея «лучшей передачи за всю историю Украины» (опять же угадайте, кому принадлежит это определение) заимствована у английской Би-Би-Си. А фишка заключается в том, чтобы скрестить звёзд с профессиональными хореографами, которые учили бы знаменитостей танцевать, а потом выдавать это все в прямом эфире.

Процесс парообразования пошел активно: партнером певицы Наталии Могилевской стал Влад Яма, гламурный Виталий Козловский выплясывал с Ксенией Горб, Руслана Писанка изящно двигалась, ведомая Николаем Коваленко. Надежда Грановская-Мейхер вжималась выдающейся грудью в Игоря Яременко, потомственный театрал Остап Ступка стал партнером Дарины Довгалевой, Ольга Сумская подарила счастье Игорю Бондаренко. Умный Анатолий Борсюк пытался не потерять менделеевского выражения лица, танцуя с Илоной Клешниной.

В итоге, как уже было сказано, победителями стала пара Зеленский-Шоптенко, которые набрали 5213 голосов телезрителей, не жалевших своих пальцев и мобильных денег, строча sms в поддержку любимцев. Могилевская с Ямой были вторыми, набрав 3385 голосов. Интересно, что, несмотря на свои более чем пышные формы, Писанка была не последней на этом празднике жизни, собрав 600 голосов (талант не пропьешь, обаяние не проешь). А первым с хвоста был Борсюк.

На пресс-конференции, посвященной своему триумфу, бывший кавеэнщик, а ныне телеведущий Зеленский поблагодарил всех своих сторонников за голосование, сказав, что люди отправили sms на несколько тысяч долларов. После чего признался, что сам отправил около двухсот пятидесяти сообщений в свою поддержку. На вопрос, что он шептал во время заключительной церемонии, победитель сообщид:

- Я молился, а еще говорил: «Юра, я тебя убью». – Последние слова были адресованы ведущему Юрию Горбунову, который делал слишком долгие паузы, объявляя итоги конкурса.

Коснулись и конфликта Зеленского с Могилевской. Якобы победитель во время одного из состязаний бросил вслух следующее: «Могилевская – Наташа, победа будет наша!» Для тех, кто не в курсе, скажем, что это типичная кричалка футбольных фанатов, где вместо слова «Могилевская» называется страна, с которой играет их команда, а вместо слова «Наташа» – извините, употребляется слово «параша». У Владимира Зеленского спросили, правда ли, что в ответ певица сказала: «Зеленский – молодец, будет ему «звиздец»? На что победитель уклончиво ответил:

- Она поняла, что иногда жертвой, особенно в Украине, быть полезно.

Шоптенко похвалила телеведущего, сказав, что задача любого партнера – показать свою партнершу, и Зеленский со своей задачей справился. Потом зашел разговор о ревности. Танцовщица сообщила, что ее парень Кузьма – футболист, играющий за российскую команду «Химки», неоднократно бросал ей упреки. «Но – недолгие», – добавила Елена. Зеленский, в свою очередь, заявил, что его жена безумно ревновала, но все понимала, ведь он в «профессии телевизионного человека уже не первый год».

Организаторы отметили: своим успехом шоу обязано, в частности, тому, что оно демонстрировалось в прямом эфире. Корреспондент УНИАН не поверил и спросил, не было ли это все заготовкой, ведь, как известно, самая лучшая импровизация – отрепетированная? На что ему ответили, мол, в зале сидело много людей, а где на студии возьмешь столько подсадных уток?

Не убедило, если честно: посмотрите передачу «Окна» – там тоже всегда в студии сидит куча народа, а вся передача – большая подтасовка, от первого до последнего слова.

Мне кажется, успех «Танцев со звездами» можно сравнить с успехом футбольных трансляций, когда толстые мужики, которые сами уже давно не могут бегать по полю, глазеют на других, представляя себя на их месте, запивая впечатления пивом. Так и тут: не способные танцевать люди подсматривают за теми, кто еще может это делать. А потому – шоу продолжается. Весной следующего года стартует проект «Танцы со звездами-2». Организаторы выразили надежду, что он будет дешевле. А то ведь первые «Танцы» обошлись в миллион долларов.

Антон Зикора