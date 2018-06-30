Гаркава обвиняет хоружевский клан

С должности главы Сумской облгосадминистрации освободили Нину Гаркаву в связи с ее выходом на пенсию... Отправят ли на заслуженный отдых Владимира Рыбака, Николая Азарова, Юлия Иоффе, Ивана Салия, Владимира Антонца и многих других?... В понедельник Нина Гаркава опять пришла на работу. Но в этот раз экс-главу Сумской областной госадминистрации в кабинет не впустила милиция. Теперь пенсионерка собирается подать в суд.

Красивый подарок на юбилей лично от Президента Нина Гаркава получила с опозданием. 8 ноября она отметила свое 55-летие, а 15 ноября вышел указ о ее увольнении. Собственно, это не был прямой приказ освободить губернатора из-за неудовлетворительной работы или по другой причине. Это, скорее, указание-рекомендация.

Этот документ, выставленный на сайте Президента Украины, называется “Указ Президента Украины № 967/2006 “О внесении представления касательно освобождения Н.Гаркавой”. В нем, в частности, речь идет о том, что “8 ноября 2006 года Н. Гаркава достигла предельного возраста пребывания на государственной службе для женщин, определенного статьей 23 Закона Украины «О государственной службе», что согласно с пунктом 3 части первой статьи 30 этого же Закона является основанием для прекращения государственной службы”. Дальше идет речь: “Вопрос относительно продолжения срока пребывания на государственной службе Н.Гаркавой в установленном порядке не решен. Таким образом, Н. Гаркава продолжает состоять на государственной службе, выполнять соответствующие должностные обязанности в должности главы местной государственной администрации в нарушение Закона Украины «О государственной службе». В соответствии с частью четвертой статьи 118 Конституции Украины освобождение от должностей глав местных государственных администраций осуществляется Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Однако вопреки Конституции Украины представление касательно освобождения Н.Гаркавой от занимаемой должности, невзирая на принятые по доверенности главы государства меры по урегулированию этого вопроса, Кабинетом Министров Украины до сих пор не внесено”.

Губернатор могла бы спокойно работать и дальше, и должна была бы это делать, как считает сама. Во-первых, процитированный документ не является прямым приказом об увольнении, а лишь постановлением, согласно которому Кабмин должен вынести соответствующее решение. Кроме того, по словам самой экс-губернатора, накануне выхода этого указа, 14 ноября, Главное управление государственной службы Украины продлило ей срок госслужби на основании поручения Кабмина еще на один год. Правда, правительство такого поручения не издавало (по крайней мере среди официальных документов, представленных на правительственном портале, его нет), да и в Госглавслужбе об этом ничего не знают. Первый заместитель начальника этой службы Николай Борсук сообщил УНИАН, что продолжение государственной службы должна согласовывать служба, в которой работает конкретное лицо. Здесь возвращаемся к работодателю Нины Николаевны – Секретариату главы государства и его исходящему документу, согласно с которым правительству предписывалось в недельный срок внести представление об увольнении. Видно, так и не дождавшись ответа с Кабмина, в Секретариате Президента решили, что молчание означает согласие. В конечном итоге, 24 ноября Гаркаву освободили с должности.

Сама она прекрасно знает, кто за этим стоит. Кроме истории о ссорах с Балогой в коридорах Секретариата и безнадежных попыток прорваться в кабинет Ющенко, она обнародовала собственную версию такого отношения к ней: «Потому что Гаркава наступила ногой на бизнес, в котором вели свои некрасивые дела Петр Андреевич Ющенко и Сапсай (нынешний и.о. сумского губернатора. – Авт.). Но сегодня я почувствовала, что тот «хоружевский клан», который вокруг Виктора Андреевича, сделал свое черное дело».

И в самом деле, интересно, что Владимир Сапсай – земляк Президента, в Хоружевке он руководил агрофирмой Петра Ющенко.

Напомним, что в соответствии с Законом о государственной службе предельный возраст работы для женщин составляет 55 лет, для мужчин –60.

Владимир Горбулин во второй раз состоял в должности секретаря СНБОУ в возрасте 67 лет. Раньше он возглавлял эту структуру до 61-летия (был освобожден в 2000 году).

Евгений Марчук с 59 по 63 годы жизни также секретарствовал в СНБОУ, после чего в 2003 стал министром обороны Украины.

Александр Омельченко возглавлял Киевскую государственную администрацию почти до 68 лет. И, по видимому, не собирался бросать работу.

Иван Салий в 60 лет стал первым заместителем Министра транспорта Украины. Сегодня, в свои 62, он - заместитель председателя КГГА. 3 декабря Салий отметит 63-летие.

Немало лиц пенсионного возраста занимают должности в разных министерствах и ведомствах.

Анатолий Беркута, первый заместитель министра ЖКХ, – уже в сентябре прошлого года должен был выйти на пенсию

Его шеф, министр ЖКХ Владимир Рыбак, почти два месяца назад тоже должен был отправиться на заслуженный отдых.

Петр Коляда, заместитель министра внутренних дел, начальник главного следственного управления. Стал пенсионером летом прошлого года, однако в феврале 2005-го его назначили на нынешнюю должность.

Людмила Мусина, заместитель министра экономики Украины. Переработала на государственной службе два с половиной года.

Владимир Пасько, заместитель министра обороны. В этом году начал получать пенсию и продолжает получать зарплату госслужащего.

Юрий Костенко, заместитель министра иностранных дел. Перерабатывает с ноября прошлого года.

Владимир Антонец, и.о. министра с чрезвычайных ситуаций. Еще полтора года назад получил звание пенсионера.

Вадим Чупрун, первый заместитель министра топлива и энергетики. В январе 2007 года отметит 63-летие, или 3 года пребывания “на пенсии”.

Юлий Иоффе, заместитель министра топлива и энергетики Украины. 66 лет самому старшему среди чиновников-пенсионеров исполнится в декабре этого года

Анатолий Медведь, заместитель главы министерства по чрезвычайным ситуациям – пенсионер с марта прошлого года.

Это, конечно, далеко не весь список...

В декабре следующего года на пенсию «проводят» и первого вице-премьера Николая Азарова. Интересно, вынудит ли главного финансиста государства седина на висках оставить работу?

Дмитрий Стаховский