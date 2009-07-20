Тимошенко опровергает заявления СП: все делается так, как надо Украине

Правительство Украины ведет переговоры о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита "в рамках законодательства".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о том, что Президент Украины предостерегает правительство от привлечения «Нафтогазом Украины» кредита на непрозрачных условиях.

"Я еще раз хочу сказать, что все переговоры и все действия, которые предпринимает правительство, делаются строго в рамках законодательства и именно так, как нужно Украине. Поэтому я просто хочу опровергнуть все эти заявления, которые не отвечают реальности", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, Секретариат Президента в лице уполномоченного Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО предостерег правительство от привлечения кредитов «Нафтогазом Украины» на непрозрачных условиях.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, согласно имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с оффшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины».

«Эти переговоры проводятся тайно, без согласования с главой государства. Правительство в очередной раз пытается втянуть в многомиллиардные долги, без информирования общественности», – отметил он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что по информации СМИ, правительство ведет переговоры о привлечении от 4 до 5 млрд. долл., а оптимальный (реальный) кредит, который необходим НАК «Нафтогаз Украины» для закупки газа и закачки его в ПХГ рассчитан в сумме 1,6-2 млрд. долл.

«Такое кредитование должно быть максимально прозрачным», – добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, по информации СМИ, правительство ведет переговоры с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о привлечении кредита для НАК «Нафтогаз Украины».

Также он отметил, что в ходе переговоров с представителями Европейской комиссии и европейских финансовых институтов 17 июля украинское правительство не предоставило конкретных планов по разрешению ситуации с привлечением «Нафтогазом» кредитов для закачки газа в ПХГ.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, правительство сознательно вводит НАК «Нафтогаз Украины» в состояние банкротства.

Ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» утвержден с дефицитом в 30 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.