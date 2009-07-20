В конфликте вокруг строительства по ул. Гончара задействованы депутаты?

Киевская городская организации партии «Молодая Украина» заявляет о предотвращении народными депутатами “нападения на строительство по улице О.Гончара, 17–23”. Как сообщает пресс-служба партии, “невзирая на то, что конфликт вокруг строительства еще не исчерпан”, 17 июля с помощью народных депутатов Эльбруса ТЕДЕЕВА и Александра ВОЛКОВА нападение удалось предотвратить».

Как утверждают активисты «Молодой Украина», 17 июля планировался “демонтаж трубы теплоцентрали, которая проходит через территорию, где ведется строительство”. “По трубе теплоцентрали, – говорится в заявлении, – проходит горячая вода, которая могла залить окружающую территорию и нанести вред не только жителям окружающих домов, но и самим нападающим. Кроме того, из-за отключения воды мог пострадать весь район. На это отреагировали народные депутаты Э.ТЕДЕЕВ и О. ВОЛКОВ. Их своевременное прибытие не позволило провести демонтаж трубы».

Как сообщалось, 14 июля вокруг строительного объекта, к которому имеют отношение инвесторы из США и Австрии, развернулся конфликт. Группа людей при участии депутата Кирилла КУЛИКОВА с помощью спецтехники разобрала забор, который отделял строительство от проезжей части.

Представитель инвестора в интервью УНИАН высказывал удивление бездеятельностью правоохранительных органов и участием народного депутата в этой акции.