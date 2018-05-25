Байден едет в Украину восстановить дипломатический баланс

В Киеве от ястреба Обамы ждут неприятных для Москвы заявлений... Это будет поддержка планов евроатлантической интеграции... Может прозвучать предостережение России о недопустимости новых газовых войн...

Один из ведущих украинских экспертов в области международных отношений Валерий Чалый заявил, что не ожидает прорывов в украинско-американских отношениях от визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена. Однако Чалый отметил два очень важных моменты. Во-первых, это демонстрация важности Украины для США как ввиду обеспечения стабильности в регионе, так и с точки зрения перспективы партнерства между нашими странами. Во-вторых, США показывают не только Украине, но и другим государствам, что внешнеполитическая линия, стратегические цели сильнейшей державы мира остаются неизменными.

Такая, пусть в большой мере символическая, демонстрация сейчас просто необходима. И для Украины, и для всех государств Восточной и Центральной Европы. С точки зрения многих топ-политиков нашего геополитического региона недавний визит Барака Обамы в Москву, мессиджи о „перезагрузке российско-американских отношений”, о „неблагоприятствовании евроатлантическим стремлениям Украины и Грузии”, договоренности по военным, антитеррористическим, геополитическим вопросам с Кремлем означает то, что официальный Вашингтон значительно „качнулся” в сторону России. А значит – произошло опасное нарушение баланса американской политики в Восточной и Центральной Европе.

Именно об этом идет речь в письме Бараку Обаме, подписанном целым рядом бывших руководителей государств региона, в частности, экс-президентами Польши Лехом Валенсой и Александром Квасьневским, Чехии – Вацлавом Гавелом, Литвы – Валдасом Адамкусом, Румынии – Эмилем Константинеску, Словакии – Михалом Ковачем и Латвии – Вайрой Вике-Фрайбергой. Как отметила польская „Газета выборча”, публикуя это письмо, все подписанты – американские сторонники. Но слова в письме – отнюдь не комплиментарны для США.

Авторы письма подозревают чиновников администрации Обамы в том, что те считают, будто при определении приоритетов своей зарубежной политики они решили, что „наш регион... можно проигнорировать и сконцентрироваться на других стратегических делах. Многие думают, что проатлантическое отношение региона, его стабильность и благосостояние будут длиться вечно. Это преждевременный взгляд", – отмечают экс-лидеры стран Центральной и Восточной Европы.

"Центральная и Восточная Европа – на политическом перепутье, а в регионе растет беспокойство", среди прочего, из-за того, что "НАТО стало в стороне", когда Россия во время прошлогодней войны с Грузией "попирала международное право", подчеркивают авторы письма.

Опытные политики предостерегают Обаму от излишних уступок России: "Из нашего опыта известно, что более решительная политика в отношении Москвы не только укрепит безопасность Запада, но и приведет к тому, что Москва будет более склонна к сотрудничеству".

Эти опасения могут показаться преувеличенными лишь тем, кто не имел дела с „русским медведем”, который в последние годы собрался с силами и нашел новое средство подчинения окружающих „пасек” – энергоносители.

Потому и выглядят визиты Байдена в наиболее уязвимые, дипломатически говоря, перед „российскими влияними” Украину и Грузию попыткой восстановить нарушенный, по мнению многих, дипломатический баланс. Тем более, что Грузию, на территории которой „попиралося международное право”, в регионе Восточной и Центральной Европы считают „своей”, несмотря на географическое положение.

Нужно сказать, что кандидатура Джозефа Байдена для выполнения этой миссии выглядит оптимальной. Недаром его называют в американской прессе „ястребом Обамы”. Еще тогда, когда перед избирательной кампанией была подобрана кандидатура вице-президента для Барака, обозреватели отмечали, что она удачна именно по принципу „злого следователя”. Как-то не к лицу молодому прекраснодушному либералу Бараку Обаме делать жесткие внешнеполитические заявления. Зато они полностью подобают политику, который не то что у демократов, даже у республиканцев был бы среди сущих „ястребов”.

В 2002 году сенатор Байден поддержал резолюцию о военной интервенции в Ирак. В 1997 году именно политика главы международного комитета Сената Байдена относительно Югославии сыграла большую роль в принятии жестких решений президентом Биллом Клинтоном. Байден первым назвал Слободана Милошевича военным преступником, также он предложил вооружить мусульман-боснийцев, начать расследование военных преступлений югославского руководства и потом был активным сторонником воздушных ударов по Сербии.

Байден зарекомендовал себя как многолетний жесткий критик российской политики. Не удивительно, что после начала вторжения российской армии в Южную Осетию сенатор Байден выступил с заявлением, подвергнув критике действия России, а затем с 16 по 18 августа первым из американских законодателей посетил с визитом Грузию, где встретился с Михаилом Саакашвили. Тогда же напарник Обамы сообщил о намерении добиваться в Конгрессе США выделения для Грузии помощи в размере миллиарда долларов. На протяжении 2008 года Байден выступил автором двух критических резолюций в отношении России.

Во время избирательной кампании Джозеф Байден выступил с речью, в которой предрек, что в случае победы Обамы в мире будет специально "сгенерирован" международный кризис, чтобы "проверить" молодого президента-демократа. Он „не исключил” участия в этом сценарии России.

И сегодня именно Байден делает заявления наподобие того, что США не станут чинить никаких преград Израилю, если тот примет какие-то (читай – военные) меры против Ирана.

Именно Байден заявил, что США никогда не согласятся на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, американский вице-президент подчеркнул, что Штаты не признают исключительное право Москвы на российское влияние на постсоветском пространстве.

«Мы не смиримся с тем, что у какого-то государства могут быть сферы влияния. Наши взгляды по этому поводу неизменны. У суверенных государств есть право самим принимать решение и выбирать союзников», – подчеркнул Байден на конференции по безопасности, состоявшейся несколько месяцев назад в Мюнхене.

Потому и в Киеве от „ястреба Обамы” ждут жестких и неприятных для России заявлений. О содержании некоторых из них можно догадываться, если судить по пресс-конференции помощника вице-президента США по национальной безопасности Тони Блинкена. В первую очередь, это будет поддержка планов евроатлантической интеграции Украины и Грузии. Мессиджи Байдена будут касаться также энергетической сферы, и тут может прозвучать предостережение России о недопустимости разжигания новых „газовых войн”.

Байден проведет своего рода „смотрины” основных кандидатов в президенты, встретится с Тимошенко, Януковичем, Ющенко, Яценюком, Литвиным.

Кстати, Блинкен сразу предупредил – денег Украине выделять не собираемся (то есть, и не просите).

Да, прорывов не будет. Денег не дадут. „Своего” кандидата в президенты не назовут. Но даже символический визит вице-президента США – это хороший знак для Украины.

А когда наконец после 17 января 2010 года Барак Обама приедет уже для намного более серьезных разговоров с новым Президентом Украины, ему можно будет напоминать мессиджи Байдена. Тем более, что до тех пор каких-то надежд и иллюзий относительно улучшения отношений с Россией у Обамы явно станет намного меньше...

Николай Писарчук