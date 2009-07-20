Распоряжение о новых тарифах в Киеве подписал чиновник без полномочий?

Законных оснований платить по новым тарифам нет, - заявил в интервью журналистам один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевсовете Дмитрий Андриевский.

«Распоряжения относительно повышения тарифов, подписаны первым заместителем Киевского городского председателя Анатолием Голубченко – должностным лицом государственной администрации, которое не имеет таких полномочий. Решение относительно повышения тарифов согласно п.2 ст.7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» может принимать только орган местного самоуправления. Голубченко же является представителем государственной администрации, которая такими полномочиями не наделена», - отметил Дмитрий Андриевский.

Кроме того, по мнению оппозиционного политика, незаконность новых тарифов подтверждена двумя ветвями власти – исполнительной и судебной. «И Кабинет министров, и Шевченковский районный суд г. Киева остановили повышение тарифов как такое, что противоречит законодательству и нарушает права граждан», - отметил депутат.

«Основанием для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть увеличение доходов и платежеспособности населения. Сейчас – кризис, и о таком увеличении не идет речь. А стоимость услуг выросла в 2-2,5 раза при крайне низком качестве. Потому распоряжения КГГА нарушают п. 7 ч. 1 ст. 30 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который устанавливает обязательное опережение роста доходов населения над ростом цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - подчеркнул Андриевский.