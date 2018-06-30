Янукович не будет позорить Украину по Америкам?

Характер и идеология директив, которые Янукович собирался озвучить в США, вынудили МИД прибегнуть к неожиданному шагу... Визит премьер-министра и “антикризисной” делегации упразднен, отложен, или Януковича просто немножко напугали?..

4 августа, сразу после своего избрания на должность главы правительства, премьер-министр Янукович пообещал, что свои первые заграничные визиты осуществит в Москву, Брюссель и Вашингтон. И если поездка в Россию не вызвала никаких неожиданностей (правда, там он ни о чем так и не договорился), то первый визит Виктора Федоровича в Европу спровоцировал серьезный кризис в отношениях между Кабмином и Секретариатом Президента. И отдалил Украину от ее стратегической цели – интеграции в евроатлантические структуры.

В канун визита Янукович отказался подписать письмо Генсеку НАТО в редакции МИДа и Банковой относительно последующего продвижения Украины в альянс, что стало первым нарушением тех обещаний, которые будущий премьер публично давал во время подписания Универсала национального единства. Как следствие на нынешнем саммите НАТО в Риге, где планировалось послать четкий позитивный сигнал Киеву относительно перспектив присоединения к Плану действий относительно членства, сегодня об Украине говорят с разочарованием. В конце концов, с сентября 2006 года европейские чиновники могут спать спокойно: еще вчера у них болела голова, как объяснить украинским политикам, что дорога в ЕС и НАТО не может быть короткой, и при этом не оскорбить страну, которая в 2004 году показала миру пример борьбы за демократию. Теперь, после брюссельских заявлений Януковича, не нужно дипломатически намекать, что ЕС в ближайшее время не потянет еще одно расширение. Все стало на свои места: это не Европа не может принять Украину, а Украина сама не спешит прыгнуть в поезд, движущийся в ЕС.

На фоне фактической коррекции внешнего вектора Украины планы относительно первого заокеанского визита премьера вызывали особенный ажиотаж. В преддверии американского турне Януковича, чье имя еще вчера весь демократический мир связывал с масштабными фальсификациями, политологи и СМИ анализировали каждый пустяк: состав делегации, формат запланированных встреч, длительность переговоров, наконец, вопросы и проблемы, которые будут подниматься во время визита.

Между Секретариатом Президента и правительством развернулась настоящая битва за право играть первую скрипку во внешней политике. Чтобы избежать неожиданностей со стороны премьера, впервые Президент издал указ, которым обязал правительство подать на утверждение главы государства директивы, которые будут озвучены Януковичем в США.

Во вторник, 28 ноября, на заседании представителей “антикризисной” коалиции, членов правительства и делегации, которая должна была сопровождать премьера в Вашингтон, эти директивы были утверждены и переданы в Секретариат Президента.

О характере и идеологии этих директив стало понятно уже по тому, что вечером несколько СМИ (в том числе и УНИАН) через свои источники в правительстве, секретариате и МИДе получили информацию о возможности отмены визита Януковича. Министерство иностранных дел запустило процедуру отмены или перенесения визита. Руководство министерства провело экстренную встречу с американским послом. Хотя тему, обсуждаемую во время встречи, нам и отказались уточнить, было понятно: речь шла о перенесении визита премьера, чья политика не отвечает интересам развития украинско-американских отношений. Практически все эксперты в МИДе, Секретариате Президента и правительстве, в частности и министр Тарасюк, заявили УНИАН, что такая процедура возможна на основании в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, согласно с которой “Президент представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины”.

29 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Украины послало ноту Посольству США в Украине о перенесении визита премьер-министра Виктора Януковича в США.

Текст соответствующей ноты зачитал на заседании правительства сам Янукович.

«МИД Украины удостоверяет свое уважение Посольству США в Украине и имеет честь поинформировать о перенесении запланированного на 3–7 декабря с.г. визита премьер-министра Украины в США. Новые сроки визита предлагаем согласовать дипломатическими каналами», – зачитал премьер отрывок из ноты.

Зачитав ноту, Янукович отметил, что ему очень досадно об этом говорить, но Министерство иностранных дел, по его убеждению, не может руководить Кабинетом министров Украины.

«Если у вас были какие-то вопросы, вы обязаны были меня поинформировать», – сказал Янукович, обращаясь к министру иностранных дел Борису Тарасюку. Янукович также отметил, что с Президентом Украины он договаривался о том, что директивы для украинской делегации для поездки в США должны были быть утверждены сегодня на заседании правительства.

Янукович также сообщил, что директивы были одобрены вчера на заседании координационного совета коалиции. «Они согласованы и подписаны всеми руководителями фракций», – сказал премьер.

Янукович предложил членам правительства утвердить директивы.

В свою очередь, Тарасюк отметил, что, согласно указу Президента Украины от 13 ноября 2006 года, соответствующие директивы должны были быть разработаны до 22 ноября. Однако МИД получил поручение 20 ноября и послал свои предложения правительству 24 ноября, что на 3 дня меньше, чем срок, отведенный нормативными актами.

Тарасюк также выразил мнение, что некорректно утверждать коррективы постановлением правительства, а нужно было бы сделать это указом Президента, однако его предложение премьер даже не ставил на голосование.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Виктор Ющенко издал указ, который определяет некоторые вопросы последующего развития украинско-американских отношений в связи с рабочим визитом премьер-министра в США. Цель указа – разработать единственную консолидированную позицию Президента и Кабмина. Глава государства поручил правительству до 22 ноября дать ему на утверждение проект директив делегации Украины во время рабочего визита премьера.

23 ноября координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса Богатирева заявила, что фракция Партии регионов сформирует делегацию, которая будет сопровождать Януковича во время его визита в США.

Евгения Мельник