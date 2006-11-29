Президент подписал закон, которым Голодомор признан геноцидом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой 28 ноября Закон Украины № 376–V «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине».

Согласно документу, “Верховная Рада Украины постановляет:

чествуя память миллионов соотечественников, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов в Украине и его последствий;

уважая всех граждан, переживших эту страшную трагедию в истории Украинского народа;

осознавая моральную обязанность перед прошлыми и будущими поколениями украинцев и признавая необходимость восстановления исторической справедливости, утверждения в обществе нетерпимость к любым проявлениям насилия;

отмечая, что трагедия Голодомора 1932–1933 годов в Украине официально отрицалась властью СССР на протяжении многих десятилетий;

осуждая преступные действия тоталитарного режима СССР, направленные на организацию Голодомора, следствием которых стало уничтожение миллионов людей, разрушения социальных основ Украинского народа, его вековых традиций, духовной культуры и этнической самобытности;

сочувствуя другим народам бывшего СССР, которые понесли жертвы вследствие Голодомора;

высоко ценя солидарность и поддержку международного сообщества в осуждении Голодомора 1932–1933 годов в Украине, что отображено в актах парламентов Австралии, Аргентинской Республики, Республики Грузия, Эстонской Республики, Итальянской Республики, Канады, Литовской Республики, Республики Польша, Соединенных Штатов Америки, Венгерской Республики, а также в распространенном как официальный документ 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Совместном заявлении по случаю 70-й годовщины Голодомора – Большого голода 1932–1933 годов в Украине, которое подписали Аргентинская Республика, Азербайджанская Республика, Народная Республика Бангладеш, Республика Беларусь, Республика Бенин, Республика Босния и Герцеговина, Республика Гватемала, Республика Грузия, Арабская Республика Египет, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Канада, Государство Катар, Киргизская Республика, Государство Кувейт, Республика Македония, Монголия, Республика Науру, Королевство Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Пакистан, Республика Перу, Южноафриканская Республика, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Королевство Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Судан, Республика Таджикистан, Туркменистан, Демократическая Республика Тимор-Лешти, Республика Узбекистан, Украина и Ямайка, а также поддержали Австралия, Государство Израиль, Республика Сербия и Черногория и 25 государств – членов Европейского Союза;

исходя из Рекомендаций парламентских слушаний о чествовании памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов, одобренных Постановлением Верховной Рады Украины от 6 марта 2003 года № 607–IV, и Обращения к Украинскому народу участников специального заседания Верховной Рады Украины 14 мая 2003 года о чествовании памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов, одобренного Постановлением Верховной Рады Украины от 15 мая 2003 года № 789–V, в котором Голодомор признается актом геноцида Украинского народа как следствие умышленных действий тоталитарного репрессивного сталинского режима, направленных на массовое уничтожение части украинского и других народов бывшего СССР;

признавая Голодомор 1932–1933 годов в Украине в соответствии с Конвенцией от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказания за него как целенаправленный акт массового уничтожения людей, принимает данный Закон”.

Как гласит Статья 1. Закона, «Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом Украинского народа».

Согласно Статье 2, «Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине считается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным».

В соответствии со Статьей 3, «Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями обязаны:

принимать участие в формировании и реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа;

способствовать консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания и культуры, распространению информации о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине среди граждан Украины и мировой общественности, обеспечивать изучение трагедии Голодомора в учебных заведениях Украины;

принимать меры по увековечению памяти жертв и пострадавших от Голодомора 1932–1933 годов в Украине, в том числе сооружения в населенных пунктах мемориалов памяти и установления памятных знаков жертвам Голодомора;

обеспечивать в установленном порядке доступ научных и общественных учреждений и организаций, ученых, отдельных граждан, исследующих проблемы Голодомора 1932–1933 годов в Украине и его последствия, к архивным и другим материалам по вопросам, касающимся Голодомора».

Согласно Статье 4, “Государство обеспечивает условия для проведения исследований и осуществления мероприятий по увековечению памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине на основе соответствующей общегосударственной программы, средства на выполнение которой ежегодно предусматриваются в Государственном бюджете Украины”.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Данным Законом Кабинету министров Украины поручено: «1) определить статус и функции Украинского института национальной памяти и обеспечить его содержание за счет средств государственного бюджета как специального уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа».

Правительство в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного Закона обязано: «подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по приведению законодательных актов Украины в соответствие с данным Законом; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом; обеспечить пересмотр и отмену органами исполнительной власти принятых ими нормативно-правовых актов, не отвечающих данному Закону». А также «решить в установленном порядке при участии Киевской городской государственной администрации вопрос о сооружении в г. Киеве к 75-й годовщине Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине».

Как сообщал УНИАН, 28 ноября парламент принял Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенном Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР Александром МОРОЗОМ. "За" данный законопроект проголосовали 233 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины. В то же время из фракции Партии регионов данный закон поддержали только два народных депутата.