Где заказать билеты на Чемпионат мира по футболу-2006

До 10 мая украинцы могут заказать билеты на Чемпионат мира по футболу-2006.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, руководители ФФУ и представители Посольства Германии в Украине на пресс-конференции, в частности, отметили, что до 10 мая украинские болельщики должны обратиться к официальному туроператору "Украинского футбольного дома-2006" в Германии компании "Гамалия” с заявкой на приобретение билетов на Чемпионат мира по футболу-2006.

"Это позволит систематизировать все поступающие заявки и обратиться с соответствующей просьбой в оргкомитет ЧМ-2006. Не исключено, что нам пойдут навстречу. Вместе с тем, хочу сообщить, что выделенная Украине квота уже реализована: на игру Украина - Испания продано 2 тыс. 964 билета, Украина - Саудовская Аравия - 3 тыс. 439, Украина - Тунис – 5 тыс. 99”, - заметил вице-президент ФФУ Владимир ЛАШКУЛ.

В свою очередь, консул Посольства Германии Жан Пьер ФРОЛИ сообщил, что визовая поддержка владельцам соответствующих сертификатов, на которые ФФУ будет обменивать билеты в мае, будет предоставляться на общих основаниях. По его словам, в главном офисе Посольства по ул. Богдана Хмельницкого создана отдельная группу работников, которые будут рассматривать исключительно заявки украинских болельщиков и журналистов. Заявки необходимо подавать уже сейчас, чтобы работники Посольства успели обработать поданные документы.

Пресс-служба сообщает, что билеты из немецкого Бремена в Украину прибудут в конце апреля. Владельцы сертификата смогут в Украине обменять его на билет с 10 мая. Болельщики, которые приобрели "условные" билеты на матчи, начиная с 1/8, будут обменивать билеты, при условии выхода сборной Украины из группового турнира, непосредственно на немецких стадионах.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с жеребьевкой финальной части Чемпионата мира по футболу 2006 года, национальная сборная Украина попала в Группу H, где сыграет с командами Испании, Туниса, Саудовской Аравии. Чемпионат мира-2006 пройдет в Германии с 9 июня по 9 июля.