Байден встретится с Ющенко и с Тимошенко

Сегодня в Украину с рабочим визитом прибывает вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф БАЙДЕН.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита планируются встречи Дж.БАЙДЕНА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Ожидается, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Также планируется, что Дж.БАЙДЕН выступит перед представителями деловых кругов Украины.

Во время визита Дж.БАЙДЕНА будут обсуждаться вопросы подготовки возможной встречи президентов США и Украины в ближайшее время и предстоящего визита в Украину госсекретаря США.

Также в ходе визита вице-президента США будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, повышения уровня политического диалога, взаимодействия в сфере безопасности, вопросы торгово-экономических отношений, укрепления энергетической безопасности.

Кроме того, будут обсуждены вопросы региональной безопасности и взаимодействия на международной арене.

Визит Дж.БАЙДЕНА в Украину продлится до 22 июля.

После посещения Украины вице-президент США отбудет в Грузию.