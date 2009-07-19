Янукович об избиркомах, фракциях и большой залоговой сумме

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в последней редакции проекта закона о выборах Президента Украины предусмотрено, что избирательные комиссии будут формировать не парламентские фракции, а кандидаты на пост главы государства.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью телеканалу “Интер”.

“Этот вопрос уже снят. Его уже в этой редакции закона нет. Избирательные комиссии формируют не фракции, а кандидаты в президенты”, - сообщил он и добавил, что “фактически, те оговорки, которые высказывали многие политики и общественность, приняты во внимание, и эти вопросы уже отрегулированы в законе”.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что инициатива увеличить сумму взноса кандидата в президенты “является нормальной практикой”.

“Ведь это не налогоплательщик будет платить эти средства”, - подчеркнул он, отметив, что если политик планирует баллотироваться, то должен внести достаточно большую залоговую сумму, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

“Чтобы вы отошли от практики большого количества технических кандидатов, которые будут создавать лишь суматоху и будут вносить лишь деструктив в эту избирательную кампанию”, - пояснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.

Он также заметил: “Ограничение таким способом участников президентской кампании будет корректным”.