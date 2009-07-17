Два экс-бютовца предупреждают: до социального взрыва осталось немного

Народные депутаты Украины, члены оргкомитета по созданию народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Геннадий ЗАДЫРКО и Владимир КАПЛИЕНКО обращаются к бывшим однопартийцам, депутатам фракции БЮТ по поводу неприемлемости отдельных моментов законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины (регистрационный номер 4741, принятый за основу 1 июля 2009 года).

Как сообщает пресс-служба объединения «За демократию и справедливость», Г.ЗАДЫРКО и В.КАПЛИЕНКО в своем открытом письме констатируют, что в Украине накануне президентских выборов “продолжаются манипуляции с избирательным законодательством”. В частности, ряд положений отмеченного законопроекта, по их словам, является “ярким подтверждением нечестного подхода к организации волеизъявления граждан”. Речь идет о тех положениях, которые касаются формирования списков избирателей, процедуры судебного обжалования решений субъектами избирательного процесса, гарантий деятельности кандидатов в Президенты Украины, а также порядка формирования избирательных комиссий.

Например, отмечают депутаты, в соответствии с законопроектом, право внесения изменений в списки избирателей, в том числе в день голосования, имеют органы ведения Государственного реестра избирателей, которые, согласно действующему законодательству, фактически остаются вне контроля субъектов избирательного процесса и общественности и полностью контролируются местными властями. “Прогнозируем, помня опыт предыдущих выборов: за час до окончания голосования на избирательный участок поступает представление органа ведения Государственного реестра избирателей. А за дверью участка уже ожидают автобусы с «карусельщиками». Проверить законность включения таких избирателей в список и обжаловать такие действия в судебном порядке, в соответствии с предлагаемым законопроектом, невозможно”, - отмечают Г.ЗАДЫРКО и В.КАПЛИЕНКО.

Кроме того, отмечают они, законопроект существенно ограничивает право на судебную защиту субъектов избирательного процесса и сужает возможности обжалования решений (действий, бездеятельности) к избирательным комиссиям. Исключается возможность обжалования в суде действий или бездеятельности Центральной избирательной комиссии в день голосования. ЦИК также не будет обязана рассматривать жалобы, касающиеся решений (действий, бездеятельности) избирательных комиссий по большинству вопросов избирательного процесса. Соответственно, наличие таких жалоб не является препятствием для установления результатов выборов. “Возникает вопрос: почему кандидаты на пост Президента фактически лишены права обращаться в суды, и почему судебная ветвь власти отстранена от такого важного процесса?”, - спрашивают авторы письма.

Также, по их словам, остается норма об ограничении количества доверенных лиц одним лицом, что не соответствует необходимому минимуму для обеспечения гарантий деятельности кандидата в Президенты Украины на соответствующем избирательном округе.

Кроме того, отмечают Г.ЗАДЫРКО и В.КАПЛИЕНКО, необоснованно упрощается процедура принятия решения комиссии о запрещении присутствия наблюдателей на избирательном участке. “В случае принятия законопроекта для этого будет достаточно лишь простого большинства голосов, против двух третей в действующем законе. Излишне говорить, что это изменение в законе позволяет не допустить к участию в роботе комиссии независимых наблюдателей, СМИ, а также доверенных лиц кандидатов в Президенты Украины”, - отмечают депутаты.

В то же время, подчеркивают они, предусмотренная законопроектом возможность принимать участие в работе окружных, участковых избирательных комиссий лишь гражданам, которые проживают в пределах соответствующего территориального избирательного округа, не отвечает требованию равенства граждан, независимо от места их проживания. Кроме того, убеждены Г.ЗАДЫРКО и В.КАПЛИЕНКО, отмеченное положение дает возможность осуществлять административное давление на членов избирательных комиссий по месту жительства, работы и тому подобное. “Наш персональный опыт работы на выборах в Донецке четко свидетельствует, что в условиях тотального контроля над областью со стороны Партии регионов обеспечить объективный и законный процесс голосования и подсчета голосов могут только представители других регионов Украины”, - заявляют депутаты, призывая коллег вспомнить третий тур голосования на выборах Президента в 2004 году.

В этом контексте авторы письма предрекают, что если в Украине повторится 2004 год, то “он будет иметь не такой мирный вид, а придет к нам с молдавским или иранским лицом, то есть с побитыми витринами, сожженными автомобилями и, - что страшнее всего, - человеческими жертвами”. По их убеждению, “до социального взрыва в государстве осталось немного, и наша с вами обязанность - не допустить реализации худшего сценария, потому что там будет уже недалеко и к утрате Украиной государственности”.

Призывая “посмотреть правде в глаза”, народные депутаты Г.ЗАДЫРКО и В.КАПЛИЕНКО пишут своим коллегам, что руководство БЮТ ведет “к уничтожению политической силы, членами которой мы сами были еще до недавнего времени”, и что данный законопроект является “шагом к уничтожению демократических завоеваний последних лет”.

“Не хочется верить, что люди, стоявшие у истоков украинской государственности в 1991 году, защищавшие выбор народа на Майдане в 2004 году, будут поддерживать в парламенте такой документ”, - говорят в конце своего письма депутаты.

При этом они отмечают, что вынуждены обратиться к коллегам через СМИ, поскольку посещать заседание фракции им запрещено.