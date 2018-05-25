Что происходит вокруг строительства на улице Гончара?

«Это было нападение на мою с партнерами частную собственность. И главное, что украинский политик принимал в этом участие… Почему полиция не реагирует? И при чем здесь ЮНЕСКО?»…

События вокруг строительства дома по улице Гончара, 17–23 в столице уже вызвали серьезный резонанс. Как сообщалось ранее, там ведется строительство, и 14 июля возник серьезный конфликт. Группа активистов конкретной наружности, при участии депутата Кирилла Куликова разрушила забор вокруг котлована, где ведется стройка, и сломали ворота для въезда строительной техники. Как утверждают инициаторы разгрома, строительство ведется незаконно.

Мы освещали позицию одной из конфликтующих сторон.

Теперь предоставим слово застройщикам.

Строительство и благоустройство района ведется в том числе и благодаря инвестициям из-за рубежа – США и Австрии. Один из инвесторов, Пол Вотерс, президент «Нью Глобал Ентерпрайзес Компани», занимается в Украине бизнесом уже на протяжении 17 лет. Как человек, сформировавшийся в рамках четких законодательных установок Запада, в ходе беседы он был эмоционален и возможно даже несколько наивен, говоря о вещах, к которым украинцы уже давно привыкли. Но это была наивность человека, который уверен в том, что власть и ее представители в первую очередь должны неукоснительно выполнять законодательство своей же страны, обязаны защищать частную собственность и уважать права инвесторов, а не наоборот – видеть в них лишь способ легкого «коррупционного» заработка.

Сам Пол внешне разительно отличается от привычного для нас образа миллионера, в украинском понимании этого слова. Он одет предельно просто, в джинсы и рубашку, по его словам, его род занимается бизнесом по всему миру уже 150 лет. Он выглядит обескураженным и удивленным.

– Я ходил смотреть на то, что происходило на строительстве 14 июля, эти люди пришли и начали ломать ограждения с помощью кувалд и передвижных кранов. Обломки они бросали прямо на дорогу, а ваша полиция просто стояла и смотрела, как они это делают. Это была заказное нападение на мою с партнерами частную собственность. И главное, что украинский политик принимал участие в этом нападении, – говорит Пол. – Мой русский язык не настолько хорош, чтобы я мог выяснить, почему полиция не реагирует на этот погром. Я вложил большие деньги, исправно плачу налоги, но правоохранители меня не защищают. Как такое может быть? Я живу тут долгие 17 лет, и знаю многих людей из строительного бизнеса, которые строили, где угодно и что угодно. Но мой основной принцип – все должно быть легально…

Вотерс уверен, что это не был протест жильцов окрестных домов, как утверждали инициаторы разгрома.

– Стены рушили те, кто возможно даже не живет в городе, – сказал он, – 50–60 человек с уголовной внешностью и в тренировочной одежде. Мне было понятно, что их наняли, и это их работа. Жители же окрестных домов смотрели с балконов на то, что происходит внизу. Это не было случайно, это все было спланировано. Я видел палатки с политической символикой, там стоял человек с мегафоном, в который обычно кричат лозунги, но он его не использовал. Я видел это собственными глазами. Это не гражданский протест.

Если восстановить ход событий со слов очевидцев, объявленная «мирная акция протеста» превратилась в разрушение после прибытия депутата Верховной Рады Кирилла Куликова. Когда представители застройщика попросили его показать документы, позволяющие препятствовать строительству, нардеп ответил следующее: «А чего я должен их с собой носить?» Молодчиков пытались урезонить представители владельца участка, и они остановились… Сразу за забором, который отделяет стройку от дороги, располагается длинная труба теплосетей, горячая вода из которой, при повреждении, могла бы травмировать самих разрушителей. Но когда они остановились, депутат Куликов сам взял в руки кувалду и сказал: «Тогда я сам начну». Потом передал инструмент кому-то из своих людей и работа продолжилась.

На вопрос, какую реакцию бы вызвала подобная ситуация у него на родине, Пол просто расхохотался:

– У нас незаконно строить невозможно, поймите. В Америке, когда у тебя все правильно в документах, ты можешь ни о чем не беспокоиться. Возможно, такое могли бы устроить пьяные хулиганы. Но если кто-то намерено будет рушить частную собственность, это не может остаться без последствий. Такого просто не может быть. Судебная система США независима. То, что говорит суд, полиция обязана сделать. Если кто-то куда-то пришел на мою частную территорию и принялся ломать, полиция была бы через минуту и остановила это. Этого никто не посмеет сделать – потому что будет отвечать за преступление. И так должно быть.

После всех судебных перипетий и увиденной собственными глазами бездеятельности милиции, Пол Вотерс начинает подумывать о том, чтобы свернуть бизнес в нашей стране.

– Я думаю, что перестану инвестировать свои деньги сюда. Мы показываем документы в каждом месте, где их требуют, но все равно получаем сопротивление, в том числе с использованием физической силы и безраздельной власти, которую имеют ваши политики. Прокурор, который должен следить за выполнением закона, сам дважды грубо нарушает закон в угоду кому-то. Я вложил свои собственные деньги, которые зарабатывал долгие годы, но так работать просто невозможно. Почему депутат занимается этим вопросом?

Еще одним аргументом в свою пользу Куликов и его сторонники называют то, что строительство происходит в буферной зоне исторического памятника София Киевская, который входит в список ЮНЕСКО.

Представители строительной компании «Инвестиционно-строительная группа» уже в ближайшее время намерены встретиться с представителем ЮНЕСКО и прояснить с его помощью этот вопрос для общественности. Дело в том, что такого понятия как «буферная зона» в документации ЮНЕСКО просто не существует. По мнению представителей застройщика, это яркий пример голого пиара, целью которого является попытка заручиться громким именем всемирной уважаемой организации.

Как говорит Пол Вотерс, «буферная зона» – это выдумка чиновников, которым нужны дополнительные возможности, чтобы брать взятки. Я специально смотрел, что входит из киевских достопримечательностей в список ЮНЕСКО. Входит Софийский собор и Киево-Печерская лавра. Участок на улице Гончара, 17–23 в этот список не входит».

Действительно ЮНЕСКО не разрешает и не запрещает, она может только рекомендовать.

И главная рекомендация этой организации заключается в том, что местные органы власти должны разрабатывать правила застройки исторической части городов с целью сохранения максимального количества объектов исторической ценности. И украинскими чиновниками такие правила разработаны.

Общеизвестно, что ЮНЕСКО имеет много претензий к Украине, и в частности к Киеву по сохранению исторических и архитектурных ценностей. Но эти претензии касаются в первую очередь того, что архитектурное наследие ветшает и разрушается. В Украине много объектов, которые представляют собой историческую и архитектурную ценность, но их не могут взять на учет, потому что они или полуразрушены, или изуродованы балконами и пристройками.

– Мы реконструируем всю улицу, меняем устаревшие коммуникации, электрические подстанции, для находящейся рядом в аварийном состоянии больницы мы сделали в соседнем здании отдельное помещение для лаборатории, и скоро они туда переедут. Бюджет города получит от нашего проекта 120 миллионов гривен! Учитывая то, какая дыра образовалась в городском бюджете, возникает вопрос – неужели эти деньги никому не нужны? – говорит застройщик.

Пол признается, что откровенно напуган инцидентом.

– Я думал, что за последние годы здесь должно было что-то поменяться. Криминал, который властвовал в 90-х, уже ушел, но, похоже, ситуация возвращается к еще более серьезным масштабам беззакония. Если я и дальше буду вкладывать сюда деньги, а потом их терять, это будет неумно с моей стороны. Я работал в 25 странах мира, даже в Нигерии, Китае, Вьетнаме, Камбодже – нигде не видел такой коррупции. Бандиты есть во многих странах, но там, где я был, везде власть – это власть. Полиция – это полиция, суд – есть суд, прокурор – есть прокурор. Мои друзья и деловые партнеры из Америки и Европы спрашивали меня: Что я буду делать в этой ситуации? Я говорю им, что думаю закончить с этим. Мне предлагают инвестировать в Ливии, на Кубе, времена поменялись, там появляются новые возможности для бизнеса. Я очень люблю Киев, это прекрасное место, где я провел многие годы, но я не хочу, чтобы политики тянули меня в разные стороны, рвали мой бизнес на части в угоду чьим-то интересам.

Татьяна Данько