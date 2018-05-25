Справедливость есть: нардепы добились для себя квартир

В прошлый четверг депутаты дрожащими руками вытаскивали себе “квартиры”. Более чем полсотни претендентов на жилье методом жеребьевки улучшали свои жилищные условия... Осчастливили 17 депутатов (13 из них вытащили карточки с надписью “квартира”), остальным – почти 40 претендентов – достались пустые бумажки. Среди тех кто получил жилье, 10 нардепов из фракции Партии регионов, 4 – из фракции Блока Юлии Тимошенко, 2 – из фракции Коммунистической партии и один – из фракции Блока Литвина.

Вот список народных счастливчиков:

Валерий Бевзенко (Партия регионов)

Валерий Бондык (Партия регионов)

Ирина Горина (Партия регионов)

Владимир Демидко (Партия регионов)

Николай Демьянко (Партия регионов)

Юлия Ковалева (Партия регионов)

Юрий Колоцей (Партия регионов)

Григорий Маньковский (Партия регионов)

Юрий Самойленко (Партия регионов)

Александр Черноморов (Партия регионов)

Валерий Бабенко (БЮТ)

Василий Кравчук (БЮТ)

Юрий Полунеев (БЮТ)

Иван Сидельник (БЮТ)

Спиридон Килинкаров (КПУ)

Сергей Храпов (КПУ)

Николай Рудченко (Блок Литвина).

Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Валерий Камчатный сообщил в интервью УНИАН, что 17 квартир переданы не в собственность народным депутатам Украины, а в соответствии с решением комитета переведены в статус служебных. То есть после того как будет завершена “каденция парламента, эти квартиры должны быть возвращены в жилой фонд Верховной Рады Украины”.

Господин Камчатный отметил, что в регламентный комитет парламента обратились свыше 50 народных депутатов. А квартир оказалось лишь 17. Из них четыре помещения выделили “вне конкурса” двум инвалидам второй группы – литвиновцу Рудченко и регионалу Черноморову, участнику боевых действий регионалу Самойленко и коммунисту Килинкарову, у которого - “рекордное число детей среди народных депутатов Украины”.

Претенденты на остальные 13 квартир принимали участие в жеребьевке.

Нунсовцам и тут, как всегда, не повезло. Некоторые из них подавали заявки, но фортуна обошла их стороной. В жеребьевке принимали участие и трое членов регламентного комитета, но к ним удача тоже повернулась спиной. Этот факт приводится как доказательство, что никаких “разводов” во время этой процедуры раздела не было.

Камчатный радуется, что теперь можно сэкономить парламентские средства, которые шли на оплату за проживание депутатов в гостинице “Киев”. Один день обходится в 400 гривен за номер, то есть в месяц за одного депутата парламент должен платить около 12 тысяч гривен.

В то же время депутаты-счастливчики не такие уже и осчастливленные, как может показаться. Ведь дом с депутатскими квартирами, как говорит председатель регламентного комитета, расположен на левом берегу Киева, а “это же нужно ехать 10 километров через мосты, а утром же заторы, а здесь гостиница “Киев” рядом – через дорогу от парламента”. А еще депутатам придется средства тратить на оплату коммунальных услуг, ремонт квартир, которые им не принадлежат...

Однако, по искреннему убеждению автора этих строк, многие из тех, кто арендует в столице квартиру, охотно поменялись бы с народными избранниками – их бы не огорчило ни неудачное расположение служебного жилья, ни мосты, ни заторы, потому что “на шару”, как говорится и уксус сладкий...

Идея предоставления служебного (а не частного) жилья для народных депутатов поднимается уже не первый день. Даже вынашивались планы создания специального депутатского городка. Но у депутатов до этого почему-то руки не доходят. И неудивительно... Ведь в законодательстве, в частности в законе “О статусе народного депутата Украины”, предусмотрено предоставление жилья для депутатов или денежная компенсация за него. Потому с правовой точки зрения каждый из нардепов имеет право на получение частного жилья.

Кстати, и эти 17 квартир является “служебными” лишь со слов самих депутатов. Проект постановления ВР о переводе жилья, которое предоставляется нардепам, в статус служебного, – пока еще только проект. Квартиры выданы как собственность а решения обратной силы не имеют...

Постановление, может, примут, а может – и нет... Но даже в этом случае с помощью сообразительного юриста служебное жилье через ряд операций легко переводится в статус частного.

Кстати, парламент уже задолжал за “квартирование” в гостинице “Киев”. Член регламентного комитета Сергей Сас говорит, что сегодня денег на оплату проживания народных депутатов в гостинице нет, а их там живет около сотни. Также, по его словам, не хватает денег на финансирование телеканала “Рада”, на оплату депутатских перелетов и переездов.

“Сегодня депутаты летают в долг”, – отметил он.

Кстати, это - одна из пресловутых льгот, которую так безжалостно критикуют во время избирательных кампаний и которой потом охотно пользуются. Кировоградец Сас шутя говорит, что не пользуется этой льготой – но “не потому, что такой правильный, а потому, что в Кировоград самолеты не летают, а на поезде долго ехать”.

При случае я поинтересовалась нынешней зарплатой депутата. Раньше заявлялось о ее сокращении вдвое, но это были лишь заявления. По словам Саса, заработная плата народного избранника составляет сегодня немногим более 17 тысяч гривен, “чистыми” – 14–15 тысяч. (Им еще и зарплату платят!)

Прокомментировать решение о выделении жилья я попросила одного из “счастливчиков”, народного депутата от ПР Черноморова.

Он отметил, что именно благодаря его обращению в Киевский административный суд относительно бездеятельности регламентного комитета в вопросе обеспечения депутатов квартирами “и удалось коллегам получить жилье”.

– Это ненормально, – сказал он, – когда депутат с семьей должен проживать на семи квадратных метрах в гостинице, поэтому вполне нормальным является решение относительно предоставления служебного жилья. Черноморову уже намекали, мол, если он ездит на автомобиле “Тойота Прадо”, то может продать его и купить квартиру (на двухкомнатную хватит). Но он считает эти упреки “некорректными”.

– Это что, всех нужно вынудить на “Таврию” пересесть? – возмутился он. – Сейчас больше всего кричат о необходимости отказаться от квартир те народные депутаты, которые в свое время именно в парламенте получили эти квартиры.

И все же автору не совсем понятно, зачем миллионерам (а в списках “счастливчиков” они тоже есть), получать дармовое жилье...

Надежда Пришляк