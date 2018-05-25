Как регионалы с бютовцами подрались и помирились (фоторепортаж)

В последний день четвертой сессии Верховной Рады нардепы демонстративно, на глазах у всей страны, ринулись защищать “закон и справедливость”... каждый в меру своего понимания. Тут были и “бои без правил” возле трибуны и президиума ВР... “Прыжки в высоту” через заборчик, который разделяет ложи для помощников парламентариев и технический сектор системы «Рада»... Демонстрация интеллекта и технической осведомленности (по крайней мере, на поиски кнопки, которая выключает все микрофоны на рабочих местах нардепов и электронные табло в сессионном зале, наши избранники затратили не много времени).

Спикер парламента Владимир Литвин нервничал и даже угрожал, что не будет закрывать сессию, мол, пусть слишком активные “слуги народа” приходят работать «в субботу, воскресенье, понедельник...» Впрочем, обошлось без крайностей. Сессию закрыли, следующее “шоу под куполом на Грушевского” начнется аж 1 сентября. Хотя возможны варианты. В БЮТ уже заговорили о созыве внеочередной сессии. Мол, там еще кадровые вопросы нерешенные остались...

Во что может превратиться внеочередная сессия ВР сегодня не слишком тяжело прогнозировать. Хотя... как продемонстрировали сегодняшние события, в рядах бютовцев еще живо мнение о том, что регионалы – не совсем потеряны для общества. Скажем, предлагая Литвину проводить голосование поднятием рук, коль скоро система “Рада” не работает, бютовец Мищенко добавил: «Ну не будут же они (нардепы от ПР) бросаться нам на руки».

Впрочем все закончилось на лирической ноте. БЮТ и ПР сошлись на... необходимости созыва внеочередной сессии ВР. Лидер фракции блока имени премьера Иван Кириленко уже через час после закрытия сессии заявил, что на будущей неделе БЮТ передаст руководству парламента необходимые для назначения внеочередной сессии подписи, потому что остались очень много нерассмотренных вопросов. В частности Кириленко вспомнил об изменениях к закону о выборах Президента.

И почти в то же время такой же мессидж прозвучал из уст первого заместителя лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова: внеочередная сессия Верховной Рады состоится или на будущей неделе, или в августе. И будут собирать ее ради того, чтобы принять изменения к закону о выборах Президента Украины. Тут регионалы единодушны с бютовцами: это сделать необходимо.

Более того, они готовы пойти на поразительную уступку: отложить законопроекты о повышении социальных стандартов (из-за которых ПР блокировала Раду, требуя рассмотреть их первым, и только первым вопросом, к тому же только с позитивным результатом голосования) на “следующий шаг”. Причем, по словам Ефремова, это уже не требование, а надежда ПР на добрую волю БЮТ: «Я надеюсь, что следующим шагом будет договоренность относительно повышения уровня социальных стандартов», - заявил регионал.

Впрочем даже такого трогательного единения двух крупнейших фракций ВР против “внешнего врага” может оказаться маловато. Скажем, бютовец Сергей Мищенко уже прогнозирует президентское вето на изменения к закону о выборах главы государства. А ради его преодоления одного лишь “тактически-ситуативного” союза, что снова уже почти сложился в парламенте, не хватит. Придется привлекать еще кого-то. А этот “кто-то” сегодня выглядел не очень довольным...