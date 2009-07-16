Табачник открыто заявил, что врал, блефовал и занимался черным пиаром

Народный депутат Дмитрий ТАБАЧНИК (фракция Партии регионов) признался, что первым в Украине во время президентской кампании 1994 года начал использовать “грязные политические технологии”.

Об этом пишет “Газета по-українськи” (№ 102 от 16 июля).

“Всем “черным пиаром” занимался я”, - сказал Д.ТАБАЧНИК. Через одно из информационных агентств (газета уточняет название информагентства) “мы часто размещали социологические опросы. Например, социологический центр “Одуванчик” или “Аленький цветочек” провел опрос в Херсонской области. В результате “оказалось”, что там с большим отрывом лидирует КУЧМА. На втором месте КРАВЧУК, на третьем - МОРОЗ. Цифры брали с потолка”, - цитирует газета слова Д.ТАБАЧНИКА, который во время президентской избирательной кампании 1994 года руководил штабом кандидата Леонида КУЧМЫ.

По его мнению, таким образом, он добавлял уверенности сторонникам своего кандидата. “При этом блефовал. Чтобы ошеломить количеством цифр, я, имея предварительные подсчеты наших штабов, называл цифры вплоть до единиц. Например, в Донецкой области КУЧМА набрал 2 миллиона 300 тысяч 716 голосов. А мне кричат: “А в Житомирской области?” А я им отвечаю: ”Да, пожалуйста - 294 тысячи 557 голосов”, - цитирует газета слова народного депутата.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО заметил, что настоящей социологией Д.ТАБАЧНИК не занимался.

“То, что он сейчас в этом признается, не делает ему чести. Это свидетельствует, что у украинских политиков уже тогда не было моральных ограничений. Речь идет о действительно грязных технологиях. Если их спокойно используют да еще более спокойно об этом говорят, значит, у людей нет тормозов. Политик, который не имеет тормозов, делает несчастливой свою страну. Фактически он приводит к аварии политическую систему. Тогда такая практика только начиналась, а сейчас широко используется. ТАБАЧНИК открыто говорит, что врал, занимался грязными технологиями. В то же время ЯНУКОВИЧ приглашает политические силы отказаться от черного пиара, заключить соглашение. Вот им первый шаг и надо сделать - избавиться от таких, как ТАБАЧНИК”, - считает В.ФЕСЕНКО.