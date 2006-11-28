Право изменять Конституцию Мороз не отдаст никому

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что внесение изменений в Конституцию является прерогативой парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал журналистам в ВР.

По его словам, инициатива Президента относительно создания конституционной комиссии обсуждалось на координационном совете парламентской коалиции и на согласительном совете.

«Окончательное решение еще не принято», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что внесение изменений в Конституцию в соответствии с 85 статьей Конституции является функцией ВРУ. Поэтому, по его словам, передавать эти полномочия кому-либо, даже Президенту, неконституционно.

«Работать над изменениями в Конституцию необходимо в парламенте», - сказал он.

Он считает, что лучшим парламентским специалистам по конституционному праву необходимо создать временную специальную комиссию, а также поручить профильному комитету, чтобы он непосредственно занялся вопросами изменений в Конституцию, а также к законам, принятие которых требует Конституция.