Ющенко и Янукович будут в Донецкой области одновременно, но в разных местах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ 1 декабря посетят Донецкую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, Президент посетит северную часть области, а премьер – южную.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО уточнил, что по его информации, В.ЮЩЕНКО планирует посетить предприятие фирмы "Кнауф" в Артемовске, а также побывать в Краснолиманском госпитале для ветеранов войны. Кроме того, в программе визита Президента значится Святогорская Свято-Успенская лавра.

Говоря о визите премьер-министра, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что В.ЯНУКОВИЧ должен присутствовать при запуске машины по непрерывному литью заготовок на металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе. "На комбинате имени Ильича будет пускаться в строй, в эксплуатацию машина по непрерывному литью заготовок, планируется участие премьера-министра Виктора ЯНУКОВИЧА", - сказал мэр.

Он также указал, что В.ЯНУКОВИЧ посетит некоторые другие объекты Мариуполя.

"Вот то, что мне известно", - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.