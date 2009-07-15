Адвокаты Лозинского запрещают публиковать его фото

Адвокаты Виктора Лозинского, Евгения Горбенко и Михаила Ковальского обращаются к СМИ с требованием прекратить публичное обвинение их подзащитных в совершении убийства.

Об этом говорится в обращении адвокатов к редакциям ведущих украинских СМИ.

"Мы призываем придерживаться принципа объективности при освещении событий, имеющих место во время ведения досудебного следствия по уголовному делу (о смерти гражданина Олейника)", - говорится в письме.

"При отсутствии справедливого следствия и решения суда по этому делу ни одно лицо не имеет права утверждать, что наши подзащитные являются преступниками. Поэтому попытки навешивать ярлыки являются ничем иным, как нарушением личных прав этих граждан и попыткой помешать следствию по делу", - подчеркивают адвокаты.

Основанием для обращения послужили материалы "Корреспондента", "Украинской правды", "Зеркала недели", "Обозревателя" и "Комсомольской правды в Украине".

Адвокаты обвиняют издания в "грубом нарушение неимущественных прав своих клиентов через "распространение недостоверной информации о якобы причастности граждан Лозинского, Ковальского и Горбенко к гибели гражданина Олийныка и неподтвержденных сведений о материалах досудебного следствия по этому делу".

По словам адвокатов, журналисты "формулируют ошибочное представление о квалификации преступления у читателей", переквалифицируя своими высказываниями статью 121, по которой возбуждено дело, "причинение умышленного тяжкого телесного повреждения", в 115 статью "умышленное убийство".

Кроме того, адвокаты требуют согласовывать с Лозинским, Горбенко и Ковальским, или с уполномоченными ими представителями "использование фотографий и другие художественные произведения" с их изображениями.

Как известно, по решению суда Горбенко и Ковальский находятся под стражей, а Лозинский - в розыске.

Украинская правда