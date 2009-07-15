Ющенко выразил соболезнования родным погибших 6 летчиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования родным и близким шести граждан Украины - экипажа вертолета МИ-26, которые погибли в Афганистане 14 июля 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

«Склоняю голову перед безвинно убиенными украинцами. Больно осознавать, что наши соотечественники, ваши родные и близкие, которые выполняли благородную гуманитарную миссию в Афганистане, стали мишенью зла и нетерпимости», - говорится в соболезновании главы государства.

Президент также призвал военное командование Международных сил содействия безопасности в Афганистане, которое арендовало вертолет с украинским экипажем, провести расследование и принять все возможные меры для сохранения человеческих жизней в этом регионе.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы вертолета Ми-26 14 июля в южной афганской провинции Гельмунд погибли шесть членов экипажа, все – граждане Украины, гражданские.

Военное командование Международных сил содействия безопасности в Афганистане (МССБ) официально подтвердило, что вертолет Ми-26 (р/н ER-MCV) принадлежал авиакомпании «Air Pecotox» (Молдова) и на контрактной основе использовался в рамках гуманитарной миссии под эгидой МССБ в ІРА.