www. stabfund.gov.ua? Не ищите - такого сайта не существует

В информационном пространстве пересеклись две самые оптимистичные за последнее время новости.

Сначала американский банк Голдман Сакс сообщил о рекордном квартальном уровне прибыли за 140 лет своего существования, что должно знаменовать начало экономического ренессанса, – сперва в Штатах, а затем и в мире.

Потом другим ньюз-мейкером было объявлено о существовании в Украине «масштабного антикризисного проекта, который будет вытаскивать страну из кризиса». Премьер-министр объявила о важности Стабилизационного фонда (СФ), «который финансирует все критические отрасли экономики».

Матчасть Стабфонда по-украински заключается в том, что он: (а) финансируется за счет заимствований, (б) изначально определен на 2009 год в объеме 19 млрд 964 млн. грн, (в) направления его использования выписаны в статье 76 Закона о Госбюджете-2009 и (г) он находится в полном управление Кабинета Министров, а тот издал уже десятки постановлений, которые обусловливают процедуры использования средств.

Таким образом, СФ является эдаким бюджетом в бюджете, с максимально широким простором для правительства в использовании этих средств – конечно, в фарватере тех направлений, которые определены вышеупомянутой статьей 76 Госбюджета. Кстати, некоторые из этих направлений являются откровенно экзотичными (как для борьбы с кризисом), вроде «создания базы олимпийской подготовки по стрельбе из лука» (20 млн. грн) и строительства ледовых спортивных сооружений (150 млн. грн). Или в парламенте есть мощное хоккейное лобби, или Евро-2012 – это в действительности хоккейный турнир.

Кроме спортивной антикризисной экзотики, самыми известными проектами, которые финансируются за счет СФ, является ежемесячная выплата зарплаты горнякам государственных шахт (постановление КМ. №281 от 18 марта с.г) и пополнение уставного фонда государственных предприятий (постановление КМ. №150 от 25 февраля с.г.). Нет никаких оснований не верить премьеру, что за счет средств СФ финансируются и другие важные программы, определяющие для Украины посткризисной. Вот только где нам, грешным, с нашей вредную и неискоренимой привычкой требовать статистику для проверки правдивости заявлений наших политиков, найти данные, которые засвидетельствовали бы заявление Ю.В. Ведь премьеру так хочется верить…

Для начала: где можно узнать, какой объем средств на сегодня накоплен в СФ – кроме тех 6 млрд 130 млн. грн (см. дополнение №2 к Госбюджету-2009)? Каков на данный момент финансовый ресурс «масштабного антикризисного проекта, который вытаскивает страну из кризиса»? Неужели и эти данные - засекречены? Одно из двух – или объем ресурса настолько большой, что, узнав о нем, лобби по стрельбе из лука уже завтра будет требовать от Минфина объяснений, где его обещанные 20 млн. грн, или, напротив, настолько мизерный, что сложно представить, как можно за счет него профинансировать «все критические отрасли экономики».

Во-вторых, как и на каких условиях занимались средства для СФ. Есть ли там, в частности, средства международных финансовых организаций, того же МВФ? Последнее, в частности, предусмотрено, антикризисным законом от 31.10.08

В-третьих, где можно узнать, какие именно «критические отрасли экономики» финансируются за счет СФ, сколько средств уже выделено и сколько из них фактически потрачено? Желательно, с указанием конкретных постановлений. Скажем, постановлением КМ № 449 от 15 апреля расписана процедура использования средств СФ для удешевления кредитов малому и среднему бизнесу, в частности, таких, которые влияют на повышение занятости населения. Разве не было бы наилучшей агитацией за правительство предание огласке данных о том, сколько средств использовано по этой статье, использованы ли они вообще и как именно?

В том же выступлении Ю.В. жаловалась на «специально навязанные информационные технологии», какие якобы наводят тень на белоснежную деятельность правительства профессионалов. Гомеопатическое дозирование статистики, выборочное ее обнародование или сокрытие вообще является самым питательным гумусом для гипотез, догадок и трактовок, которые удобно называть «информационными технологиями».

Вот как в случае с СФ – почему бы правительству, которое устами премьера утверждает, что СФ является масштабным антикризисным проектом, не создать специальный медиа-ресурс (на том же правительственном портале, скажем), который информировал бы общественность и инвесторов, как именно СФ вытаскивает из кризиса «критические отрасли экономики»? Если правительству есть чем похвастаться, то зачем это скрывать?

Готовый пример уже есть – специально создан сайт американского правительства http://www.recovery.gov/, который в он-лайн режиме информирует о прогрессе в освоении тамошнего СФ, – $800-миллиардного пакета стимулирования экономики, принятого в феврале. Скажем, на этом сайте можно узнать, что по состоянию на 3 июля антикризисные ассигнования составляли $174,9 млрд, из них фактически использовано - $60,4 млрд. Расписано, какие средства осваиваются и какими именно федеральными агентствами. На интерактивной карте можно проследить географический раздел использования средств, вплоть до того, повлияют ли стимулирующие средства на дефицит штата Юта.

Почему бы и нашему правительству, которое, как выяснилось, имеет в своем распоряжении мощный антикризисный ресурс неизвестного пока еще объема, не воспользоваться этим опытом и не создать собственное информационное окно, взгляд в которое не оставил бы камня на камне от «специально навязанных информационных технологий»?

Однако пока еще на www.stabfund.gov.ua – Error Message.

Станислав Голубенко